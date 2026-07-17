Καραβάτου - Φερεντίνος: Στον αέρα το πρώτο teaser για το «Στούντιο 4»

Το πρώτο teaser για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4» προβάλλεται τις τελευταίες ώρες στον αέρα της EΡΤ.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου γυρισμένοι πλάτη στα μάτια των τηλεθεατών θαυμάζουν ένα έργο τέχνης στο βάθος της αίθουσας ενός μουσείου ενώ πίσω ακούγεται το οπερατικό Flower Duet.

Σύμφωνα με το Τηλεκοντρόλ, την αρχισυνταξία της εκπομπής, που διατηρεί το όνομά της, αναλαμβάνει η Ειρήνη Αρβανίτη, ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κορδώνης.