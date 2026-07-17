Μενού

Καραβάτου - Φερεντίνος: Στον αέρα το πρώτο teaser για το «Στούντιο 4»

Το πρώτο teaser για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου προβάλλεται τις τελευταίες ώρες στον αέρα της EΡΤ.

Reader symbol
Newsroom
Καραβάτου και Φερεντίνος
Καραβάτου και Φερεντίνος | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το πρώτο teaser για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4» προβάλλεται τις τελευταίες ώρες στον αέρα της EΡΤ.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου γυρισμένοι πλάτη στα μάτια των τηλεθεατών θαυμάζουν ένα έργο τέχνης στο βάθος της αίθουσας ενός μουσείου ενώ πίσω ακούγεται το οπερατικό Flower Duet.

Σύμφωνα με το Τηλεκοντρόλ, την αρχισυνταξία της εκπομπής, που διατηρεί το όνομά της, αναλαμβάνει η Ειρήνη Αρβανίτη, ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κορδώνης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA