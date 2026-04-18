Καραβάτου για Μεσσαροπούλου: «Με διέλυσε και θα το πω, δεν είναι κακό - Διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή»

Σήμερα στην αρχή του «Σαββατοκύριακο Παρέα» η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη που συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό, ενώ εξομολογήθηκε τι της είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου σε επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους και τη «διέλυσε».

«Δεν μπορούμε, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινώντας το πρωί πρωί, να μην κάνουμε μία αναφορά στα κυριότερα θέματα που μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα που πέρασε.

Φυσικά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, του κυρίου Γιώργου Μυλωνάκη, που είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο εγώ τον έχω δει από κοντά, δεν είμαστε φίλοι ή κάτι τέτοιο.

Ξέρω όμως την Τίνα, τη γυναίκα του, πάρα πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, αισθάνεσαι το σφίξιμο στο στομάχι πολύ πιο έντονα όταν ακούς για μία τέτοια σοβαρή - μπορώ να το πω πια - περιπέτεια υγείας, που ευχόμαστε βέβαια να ξεπεραστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Να στείλουμε τα περαστικά μας στην οικογένεια, στον ίδιο τον κύριο Μυλωνάκη, στους οικείους του. Είμαστε μαζί τους και τους στέλνουμε δύναμη, ευχές και πολλή πολλή αγάπη», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Από την πρώτη στιγμή η Τίνα έφυγε εσπευσμένα από την εκπομπή - ήταν στον αέρα του Happy Day εκείνη τη στιγμή - και βρέθηκε κοντά στον κύριο Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό. Ήταν σε σοκ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο.

Παραμένει πολύ δυνατή, ωστόσο είχαμε κάποιες επικοινωνίες και μέσω μηνυμάτων αργά, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται. Και οι συγγενείς αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό.

Φυσικά δεν υπάρχει επισκεπτήριο, δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο όπου έρχονται σε επικοινωνία με κάποια μέλη της οικογένειας», ανέφερε από πλευρά της η Αφροδίτη Γραμμέλη και πρόσθεσε:

«Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της. Είναι κοντά της και ο αδερφός της, επίσης γιατρός, ο Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο οποίος τη στηρίζει και είναι πολύ κοντά στην οικογένεια, είναι παρών από την πρώτη στιγμή. Είναι αισιόδοξοι, όπως πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Μυλωνάκη.

Πιστεύουν ότι θα πάνε όλα καλά, βλέπουν και ότι υπάρχει μία σταθερότητα στην πορεία του αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει ως εξέλιξη, και περιμένει να δει.

Φυσικά, θα απουσιάσει από την εργασία της και από τη θέση της στην εκπομπή. Είναι λογικό, είναι βαθιά ανθρώπινο και θα είναι διαρκώς δίπλα στον σύζυγό της».

«Λες αυτό το "είναι πολύ δυνατή". Με διέλυσε - και θα το πω γιατί δεν είναι κακό - αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή, πραγματικά, όταν, μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα… Δεν θα πω την αρχή της συνομιλίας, το τέλος όμως. Επειδή είπες αυτό το "είναι δυνατή", μου έγραψε: "Είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι και εκείνος".

Και αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο πολύ αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια, που έχουν καταφέρει, έχουν μεγαλώσει μαζί και έχουν κάνει τόσα πράγματα…

Αυτή τη σύνδεση, που παρόλο που δεν μπορούν, ας πούμε, να έχουν την επικοινωνία που είχαν... Να πάνε όλα καλά», είπε στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου.