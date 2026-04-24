Ο ΑΝΤ1 γλυκοκοιτάζει τον Φερεντίνο: Μαζί με την Καραβάτου σε εκπομπή;

Ολοκληρώνεται στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν το συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ. Ήταν τριετούς διάρκειας και στην αρχική συμφωνία περιλαμβανόταν η παρουσίαση καθημερινού τηλεπαιχνιδιού. Τη σεζόν 23’ – 24’ ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσίασε τον «Μονομάχο» που κατέγραψε χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, την επόμενη χρονιά αυτή του 24’ – 25’ το κανάλι αποφάσισε την επαναφορά του «Still Standing» το οποίο επίσης δεν έδρεψε καρπούς στο περιβόλι της Nielsen ενώ παράλληλα ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσίασε και τη βραδινή μουσική εκπομπή «Σάββατο με φίλους».

Στις αρχές της φετινής σεζόν με συναίνεση του παρουσιαστή αποφασίστηκε η παρουσίαση του βραδινού τηλεπαιχνιδιού «The Wall» μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν με το κανάλι. Ούτε αυτή η πρόταση συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό στον βαθμό που θα ήθελε ο ΣΚΑΪ. Προσεχώς Φερεντίνος και στελέχη του καναλιού του Φαλήρου θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων αν και μέχρις ώρας οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνάντηση με εθιμοτυπικό χαρακτήρα χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποιο πρότζεκτ να προταθεί στον παρουσιαστή.

Την ίδια στιγμή ο Χρήστος Φερεντίνος φέρεται να έχει δεχθεί κρούση συνεργασίας από τον ΑΝΤ1 χωρίς να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο. Η σχετική φημολογία που έχει αναπτυχθεί και βασίζεται στην ραδιοφωνική συνύπαρξη Φερεντίνου – Καραβάτου αλλά και στην καλή προσωπική σχέση που έχουν θέλει τους δύο παρουσιαστές

να συμπαρουσιάζουν από την επόμενη σεζόν μαζί την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο στο παρελθόν ο Χρήστος Φερεντίνος έχει δηλώσει πως δεν θα ήταν πρώτη του επιλογή η παρουσίαση μιας εκπομπής αυτής της τυπολογίας προγράμματος. Από την άλλη κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο στον Φερεντίνο να προταθεί τελικά τηλεπαιχνίδι από το κανάλι του Αμαρουσίου.