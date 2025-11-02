Καρφάρες Κωστόπουλου για «έρωτα» Βανδή-Μπισμπίκη: «Όταν το διαφημίζουν τραβάνε κάποιο ζόρι»

Το ταξίδι της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη στη Ρώμη και τις φωτογραφίες που «ανέβασαν» στα social media, σχολίασαν στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μάλιστα, διαφώνησε με το ζευγάρι και τις φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media εκφράζοντας δημόσια τον έρωτα τους.

«Έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες. Είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε.

Και για τα προσωπικά μου δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρώμη, στα Τζουμέρκα μπορεί να πήγαινα και 50 φωτογραφίες με την αγαπημένη μου δε θα ανέβαζα» είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

