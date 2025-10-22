Καρολίνα Πελενδρίτου: «Χώρισα με τον σύζυγό μου, θέλω κάποιος να αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα»

Μιλώντας πρώτη φορά για τον χωρισμό με τον πρώην σύζυγό της Δημήτρη Χατζηγεωργίου αλλά και την κατάψυξη ωαρίων, η προπαραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου παραχώρησε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day».

«Χώρισα με τον σύζυγό μου. Κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με φλερτάρουν. Θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου με εκείνον που θα αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα. Δεν έχω οπτική επαφή αλλά έχω έντονο ένστικτο και συνήθως δεν πέφτω έξω», είπε αρχικά η Καρολίνα.

Στη συνέχεια η προπαραολυμπιονίκης αναφέρθηκε στην έντονη επιθυμία της να γίνει μητέρα που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει κατάψυξη ωαρίων, αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά:

«Τα τελευταία δυο χρόνια σκέφτομαι έντονα την μητρότητα. Φέτος έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Η επιστήμη προχωρά και είναι πολύ υποστηρικτική ώστε να μην κάνεις παιδί με τον λάθος άνθρωπο», αποκάλυψε.