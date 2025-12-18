Κατεβάζουν ρολά σειρές και ριάλιτι για τα Χριστούγεννα: Πότε επιστρέφουν δυναμικά

Σε ισχύ συνεχίζει να είναι η συμφωνία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών Mega, ANT1, Alpha και STAR για διάλειμμα μεσούσης της τηλεοπτικής σεζόν που θα διαρκέσει από την Παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου του 2026.
Μετά την απόφαση του περασμένου Σεπτέμβρη για κοινή ημερομηνία έναρξης της τηλεοπτικής σεζόν και ανά δόσεις (πρώτα οι πρωινές εκπομπές, στη συνέχεια οι μεσημεριανές και βραδινές και μετά το prime time) τώρα τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία του μεγάλου διαλλείματος. Κατά κανόνα η διαφημιστική δαπάνη μειώνεται το πρώτο διάστημα μετά τις γιορτές και τα κανάλια θέλοντας να εξοικονομήσουν χρήματα σταματούν την προβολή των ακριβών προγραμμάτων τους που είναι οι σειρές αλλά και τα ριάλιτι της βραδινής ζώνης.
Διαβάστε ακόμα: Φουλ στις εκπλήξεις ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 - Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest
Έτσι όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα προβάλλονται ελληνικές και ξένες ταινίες αλλά και επαναλήψεις. Η επιστροφή στην κανονικότητα των 4 καναλιών από τις 19 Ιανουαρίου θα φέρει και το λανσάρισμα νέων προγραμμάτων, λιγότερων πάντως απ’ αυτά που σχεδιάζονταν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
- Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.