Κατεβάζουν ρολά σειρές και ριάλιτι για τα Χριστούγεννα: Πότε επιστρέφουν δυναμικά

Σε ισχύ συνεχίζει να είναι η συμφωνία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών Mega, ANT1, Alpha και STAR για διάλειμμα μεσούσης της τηλεοπτικής σεζόν που θα διαρκέσει από την Παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου του 2026.

Μετά την απόφαση του περασμένου Σεπτέμβρη για κοινή ημερομηνία έναρξης της τηλεοπτικής σεζόν και ανά δόσεις (πρώτα οι πρωινές εκπομπές, στη συνέχεια οι μεσημεριανές και βραδινές και μετά το prime time) τώρα τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία του μεγάλου διαλλείματος. Κατά κανόνα η διαφημιστική δαπάνη μειώνεται το πρώτο διάστημα μετά τις γιορτές και τα κανάλια θέλοντας να εξοικονομήσουν χρήματα σταματούν την προβολή των ακριβών προγραμμάτων τους που είναι οι σειρές αλλά και τα ριάλιτι της βραδινής ζώνης.

Έτσι όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα προβάλλονται ελληνικές και ξένες ταινίες αλλά και επαναλήψεις. Η επιστροφή στην κανονικότητα των 4 καναλιών από τις 19 Ιανουαρίου θα φέρει και το λανσάρισμα νέων προγραμμάτων, λιγότερων πάντως απ’ αυτά που σχεδιάζονταν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

