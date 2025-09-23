Κατερίνα Καινούργιου: Εμφανίστηκε στον αέρα του Super Κατερίνα με... παντοφλάκια

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στον αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα» φορώντας τα παντοφλάκια που συνηθίζει να βάζει στα διαλείμματα προκειμένου να μην κουράζεται.

Η παρουσιάστρια που μας έχει συνηθίσει να είναι πάντα στην «πένα», εμφανίστηκε στη εκπομπή της που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με πρωτιές στην τηλεθέαση, υπέρλαμπρη με ένα μαύρο τοπ, μια λευκή φούστα και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Επιστρέφοντας όμως από ένα break είδαμε την Κατερίνα Καινούργιου με τις ροζ παντόφλες της επειδή την πίεζαν τα τακούνια.

«Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει...», είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν χάθηκε κι ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη με πιέζουνε λίγο».

«Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια.. Θα μου πεις, τι θέλεις να το παίζεις γκόμενα. Ε, ήθελα λίγο να νιώσω ωραία.», είπε αστειευόμενη.