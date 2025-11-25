Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα - «Τι κάνατε; Με συγκινήσατε πάρα πολύ»

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα (25/11) η Κατερίνα Καινούργιου και ήδη από την έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της για τις ευχές που έχει δεχθεί σήμερα, αλλά και για τις εκπλήξεις που της είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες της.

Ωστόσο, μία ήταν η έκπληξη που την έκανε να μην μπορέσει να συγκρατηθεί και να ξεσπάσει σε κλάματα: ένα βίντεο στο οποίο τα πέντε βαφτιστήρια της της εύχονταν χρόνια πολλά για τη γιορτή της.

«Πόσο σας ευχαριστώ! Τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, "χρόνια πολλά γιαγιάκα μου". Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά θα σας τα πω μετά.

Σημασία έχει ότι από το πρωί έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Δεν ξέρω αν άλλη χρονιά μου έχουν στείλει τόσες όμορφες ευχές, ίσως είναι και λόγω της κατάστασης. Δεν έχω λόγια και μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής.

Λίγα λεπτά αργότερα το πλατό της Super Κατερίνα γέμισε με ανθοδέσμες με την Κατερίνα Καινούργιου να αυτοσαρκάζεται και να λέει: «Καλέ, σήμερα θα κλαίω συνέχεια. Τι ωραία ανθοδέσμη! Και είναι τυχαία όλα ροζ», καθόλου τυχαίο βέβαια μιας και περιμένει κοριτσάκι.

«Γιατί είμαι τόσο ευσυγκίνητη ξαφνικά; Δεν είναι λίγο να παίρνεις τόση αγάπη», σχολίασε η παρουσιάστρια του Alpha.

Όταν όμως η Κατερίνα Καινούργιου είδε στην οθόνη τα πέντε βαφτιστήρια της να της εύχονται χρόνια πολλά το ένα μετά το άλλο, αρχικά προσπάθησε να συγκρατηθεί, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν το πιστεύω! Παιδιά, τι κάνατε; Δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε ωραιότερη έκπληξη! Αλήθεια σας λέω. Με συγκινήσατε τόσο πολύ με αυτό το βίντεο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Συγκινήθηκα, αλήθεια και πήρα και πολύ ωραία ενέργεια με τόσα μωράκια», είπε η παρουσιάστρια του Alpha.