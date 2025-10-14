Κατερίνα Καραβάτου: Η ενόχληση σε ερώτηση για τον ΑΝΤ1 - «Έρχομαι ειλικρινά σε πολύ δύσκολη θέση»

Πολλά έχουν ακουστεί για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου τόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που παρουσίαζε με επιτυχία το «Καλοκαίρι Παρέα» στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 όσο και μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καραβάτου κλήθηκε να απαντήσει στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το αν θα συνεχιστεί η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και η ίδια δεν έκρυψε ότι έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση με φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και δεν ισχύουν.

«Εγώ είχα μια άλλη συμφωνία με το κανάλι, δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη η δική μου συμφωνία. Οπότε δεν εμπλέκονται αυτά τα δυο πράγματα με κανέναν τρόπο.

Εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1. Ο καθένας κάνει τις συμφωνίες του.

Τα θέματα των υπογραφών, είναι θέματα των δικηγόρων και του σταθμού, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να αναφερθώ σε οτιδήποτε τέτοιο» είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Όταν ρωτήθηκε για φήμες που τη θέλουν του χρόνου να αναλαμβάνει την πρωινή καθημερινή ζώνη του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου έδειξε την αμηχανία της και ανέφερε:

«Τι είναι αυτά που μου λέτε; Αλήθεια, αυτό δε με κάνει να αισθάνομαι καθόλου καλά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Έρχομαι ειλικρινά σε πολύ δύσκολη θέση.

Μου φαίνεται εντελώς παράλογο, και είναι σίγουρα κάτι στο οποίο δεν έχω καμία εμπλοκή, δε γνωρίζω τίποτα. Είναι πέρα και θέλω να είναι μακριά από μένα αυτά τα πράγματα.

Μπορεί ο καθένας να γράφει και να λέει διάφορα πράγματα. Το τι είναι πραγματικό και τι είναι αληθινό είναι, όμως, μια άλλη ιστορία».

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος του Breakfast@Star της ευχήθηκε καλή αρχή, αναφερόμενος στις φήμες που τη θέλουν να παρουσιάζει εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα, η Κατερίνα Καραβάτου απάντησε:

«Σε τι; Θα κάνω τον σταυρό μου με εσάς, ειλικρινά. Όταν θα ανακοινωθεί κάτι, τότε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα δεχτώ και τις ευχές σας».