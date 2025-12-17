Καυγάς στον αέρα για Βερύκιο - Μεσσαροπούλου: «Τι λες, κυρία μου;» – «Μπορώ κι εγώ να πάθω υστερία»

Ανέβηκαν πολύ σήμερα (17/12) οι τόνοι στον αέρα του Happy Day με τον Δήμο Βερύκιο και την Τίνα Μεσσαροπούλου να καυγαδίζουν με αφορμή τα αποτελέσματα της νέας, μεγάλης δημοσκόπησης του Alpha και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσπαθεί - μάταια αρχικά - να ηρεμήσει τα πνεύματα.

«Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεύτερον, συσχετίζεις δύο πράγματα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Η δημοσκόπηση έχει στοιχεία που είναι μέχρι την Κυριακή», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον Δήμο Βερύκιο με τον δημοσιογράφο να της απαντά σε πολύ έντονο ύφος:

Διαβάστε επίσης - «Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα ούτε για 50.000 ευρώ»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου τράβηξε κόκκινη γραμμή

«Τι λες, κυρία μου, που δεν έχουν σχέση; Έχουν και παραέχουν! Ποια Κυριακή, ρε Τίνα, τώρα τι λες; Βάλε το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί! Εγώ λέω άλλο πράγμα!».

Μάταια η Σταματίνα Τσιμτσιλή προσπαθούσε να τους ηρεμήσει με την Τίνα Μεσσαροπούλου να λέει στον συνλαδελφό της:

«Συγγνώμη, τι έχεις πάθει; Μπορώ κι εγώ να αρχίσω να φωνάζω και να πάθω υστερία! Θα δέχεσαι την άποψή μου όπως εγώ δέχομαι τη δική σου!».

«Ρε παιδιά, πάλι τώρα; Γιατί γίνεται αυτό;», ρώτησε η παρουσιάστρια του Happy Day με τον Δήμο Βερύκιο να απαντάει:

«Δεν με αφήνει κανένας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου! Και η μία εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών λέει το μακρύ και το κοντό του!».

Τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μία ακόμα προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση χωρίς να αφήνει, αυτή τη φορά, περιθώρια να αποτύχει η προσπάθειά της, λέγοντας στους συνεργάτες της:

«Επιτρέψτε μου να γυρίσουμε την κασέτα, να το πάμε από την αρχή, να σου ξαναπώ καλημέρα και να το πάμε με ηρεμία. Δεν μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα, τσακωνόμαστε σαν τα κοκόρια χωρίς λόγο. Δεν είμαστε εκπρόσωποι κομμάτων».