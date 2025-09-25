Κιμ Καρντάσιαν: Βγήκε τυφλό ραντεβού χωρίς να το ξέρει!

Η Κιμ Καρντάσιαν, προκάλεσε για άλλη μια φορά τρομερό γέλιο στους τηλεθεατές, καθώς αποκάλυψε μια ιστορία με την μητέρα της, Κρις Τζένερ σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή The Tonight Show του Τζίμι Φάλλον.

Σύμφωνα με όσα είπε η influencer, η Κρις Τζένερ, της κανόνισε τυφλό ραντεβού, χωρίς όμως να της το αποκαλύψει. Η Κρις βρήκε την πρόφαση του επαγγελματικού ραντεβού και έστειλε την κόρη της σε ερωτικό πρώτο ραντεβού εν αγνοία της.

«Μου είπε πως πρόκειται για επαγγελματικό ραντεβού, ότι κάποιος θέλει να μιλήσει μαζί μου για δουλειά», είπε η Kιμ. «Ετοίμασα το βιογραφικό μου, φόρεσα κάτι business και πήγα έτοιμη να μιλήσω για τα project μου», συμπλήρωσε.

Μόλις όμως έφτασε στο ραντεβού, η Kιμ κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: «Με το που κάθισα και άρχισε να μου μιλάει, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν συνέντευξη, ήταν ραντεβού!», είπε γελώντας. «Έβαλα το βιογραφικό μου στην τσάντα και είπα μέσα μου «Θα τη σκοτώσω!».

Διαβάστε ακόμα: Κιμ Καρντάσιαν: Έδωσε εξετάσεις για τον δικηγορικό σύλλογο και... περιμένει τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με την Kιμ, η μητέρα της είχε πει στον άντρα ότι ήταν ραντεβού, ενώ στην ίδια ότι ήταν επαγγελματική συνάντηση. Η κίνηση αυτή της μητέρας της δεν φαίνεται να είχε αντίκρισμα καθώς όπως ανέφερε η Κιμ δεν υπήρχε χημεία.

«Νομίζω ότι εκείνος δεν κατάλαβε ποτέ πως εγώ πίστευα ότι πήγαινα για δουλειά. Ίσως το έμαθε χρόνια μετά», ανέφερε

Το πιο αστείο ήταν όταν ο υποψήφιος σύντροφος είπε στην Kρις μετά το ραντεβού: «Ίσως θα με βοηθούσε αν είχα φέρει το Emmy μου». Σχόλιο που η Kιμ θεώρησε ξεκάθαρο red flag.