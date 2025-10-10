«Κλείδωσε» η ομάδα του Θανάση Πάτρα - Το όνομα που θα έχει η εκπομπή

«Κλείδωσαν» τα πρόσωπα αλλά και ο τίτλος της νέας εκπομπής του Θανάση Πάτρα που θα κάνει πρεμιέρα στο καθημερινό πρόγραμμα του Open στα τέλη Οκτώβρη. Η αρχική επιλογή τίτλου «Βρε καλώς τα, τα παιδιά» άλλαξε και ο νέος και όπως όλα δείχνουν οριστικός τίτλος είναι το «Ραντεβού με την Ψυχαγωγία». Η εκπομπή θα έχει σχετικά μικρή διάρκεια ξεκινώντας στις 14.15 ενώ θα ολοκληρώνεται στις 15.30.

Η Άννα Ζηρδέλη που εξ’ αρχής ήταν η επικρατέστερη όσον αφορά στη γυναικεία παρουσία στο νέο μεσημεριανό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Open οριστικοποίησε τη συμμετοχή της το μεσημέρι της Τρίτης μετά από συνάντηση που είχε με στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού της Παιανίας.

Διαβάστε ακόμα: Προβληματισμός στον ΣΚΑΪ και για τον Κώστα Τσουρό: Το σχέδιο για να ανέβει η τηλεθέαση

Ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή του κεντρικού παρουσιαστή, του Γιώργου Κρικοριάν που εξ’ αρχής είχε κλείσει τη συμμετοχή του στην ομάδα, της Ναταλίας Ανδρικοπούλου που θα έχει την ενότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και του αρχισυντάκτη Κωνσταντίνου Φωλιά. Παρά τις φήμες για μικρή ενότητα ενημέρωσης η εκπομπή θα έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα.