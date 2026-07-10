Κοινωνία Ώρα Mega: Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση από τη Δευτέρα 13/7

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι ανανεώνοντας το ραντεβού τους με την πρωινή ενημέρωση του MEGA για τις 31 Αυγούστου.

«Ευχαριστούμε για τη στήριξη, για αυτή την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε φορά. Θέλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού τον Σεπτέμβριο», ανέφερε στο κλείσιμο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τον Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε, να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνει. Και μην ακούτε… μαζί θα είμαστε», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Με τον δημοσιογράφο να συμπλξρώνει: «31 Αυγούστου 05:45 εδώ θα είμαστε, δίνουμε ραντεβού!».

Η καλοκαιρινή περίοδος φέρνει έναν πιο ανάλαφρο ρυθμό, χωρίς όμως να αλλάζει η προτεραιότητα του MEGA για έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση.

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κάθε πρωί στις 06:00, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει την καθημερινή παρουσία της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του MEGA, με ανανεωμένη ομάδα στην παρουσίαση.

Ποιοι αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση του MEGA για το υπόλοιπο του καλοκαιριού

Ο Νικήτας Κορωνάκης, η Βελίκα Καραβάλτσιου, ο Ζήσης Μούσιος, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Βασίλης Τσεκούρας εναλλάσσονται στην παρουσίαση, σε δημοσιογραφικά δίδυμα, και μεταφέρουν με αμεσότητα, ψυχραιμία και ουσία όλες τις σημαντικές εξελίξεις.

Ο Νικήτας Κορωνάκης, η Βελίκα Καραβάλτσιου, ο Ζήσης Μούσιος. | MEGA

H Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Βασίλης Τσεκούρας. | MEGA