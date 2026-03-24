Προβληματισμός και σκέψεις στο OPEN για «Εδώ TV» και «Real View» - Δεν ανεβαίνουν τα νούμερα

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληματισμός πλέον για δύο εκπομπές του Open που δεν φέρνουν τα προσδοκώμενα νούμερα τηλεθέασης στον τηλεοπτικό σταθμό. Το «The Real View» του Open μετά τη μετακόμισή του στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού σημειώνει σταθερά τηλεθέαση στα δύο βασικά κοινά (γενικό και δυναμικό) κάτω από τον ημερήσιο μέσο όρο του τηλεοπτικού σταθμού της Παιανίας ενώ ταυτόχρονα καταγράφει και χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές που σημείωνε στην ίδια ζώνη το «Ώρα για ψυχαγωγία» με τον Θανάση Πάτρα. 5,3% στο σύνολο του κοινού και 3,2% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 ήταν ο μέσος όρος τηλεθέασης του Ανοιχτού Καναλιού τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Το μεσημεριανό μαγκαζίνο με τις Έλενα Χριστοπούλου, Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη σημείωσε 1,9% στο σύνολο του κοινού και 1,3% στο δυναμικό. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το «Εδώ TV» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο 21 Μαρτίου το Open ήταν σε σύνολο ημέρας στο 6,1% στο γενικό και στο 4,7% στο δυναμικό. Το «Εδώ TV» κατέγραψε 4,8% στο γενικό σύνολο και 3% στο δυναμικό.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου η «ψαλίδα» άνοιξε ακόμη περισσότερο: Με το κανάλι να σημειώνει σε ημερήσιο επίπεδο 5,1% στο σύνολο και 3,5% στο δυναμικό κοινό η μεσημεριανή εκπομπή κατέγραψε 3,7% στο σύνολο και 2,8% στο δυναμικό κοινό. Τα περιθώρια πλέον για ουσιαστική ανάκαμψη των δύο εκπομπών λιγοστεύουν και η Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για την τηλεοπτική (ή μη) επιβίωσή τους. Πάντως στο παρασκήνιο γίνονται ήδη κινήσεις επί χάρτου για τα πρόγράμματα που θα μπορούσαν θεωρητικά να τοποθετηθούν στις εν λόγω ζώνες εφόσον «Real View» και «Eδώ TV» ρίξουν αυλαία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.