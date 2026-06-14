Κρίσιμη εβδομάδα για τη Φαίη Σκορδά: Ανησυχία και σενάρια για «λίφτινγκ» στην πρωινή ζώνη

Δεν έχει γίνει ακόμη το περιβόητο ραντεβού της Φαίης Σκορδά με το Mega για την ενεργοποίηση του τελευταίου «+1» στο συμβόλαιό της με την ανησυχία πλέον για το μέλλον του «Buongiorno» να είναι έκδηλη μεταξύ των συνεργατών της εκπομπής.

Την ίδια ώρα οι υπεύθυνοι του πρωινού μαγκαζίνο ζητούν και αυτοί από τη διοίκηση σαφείς απαντήσεις, καθώς η τηλεοπτική χρονιά ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο κόστος της εκπομπής το οποίο είναι αρκετά υψηλό αλλά και σε έναν παραγόντα που είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης της τηλεθέασης: Οι μέτριες αποδόσεις της πρωινής εκπομπής του Mega στα δυναμικά γυναικεία κοινά που παρακολουθούν κατά βάση τηλεόραση εκείνη την ώρα.

Και ενώ ήδη διαρρέονται σενάρια για άλλο σχήμα στην πρωινή ζώνη του Mega τη νέα σεζόν το κυρίαρχο πλάνο είναι να συνεχίσει η Φαίη Σκορδά με μικρότερο πάνελ που θα έχει σημαντικές αλλαγές αλλά και ευρύτερα μείωση του κόστους της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται και έχει και αυτό τη σημασία του πως η παρουσιάστρια διατηρεί άριστες σχέσεις με την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.