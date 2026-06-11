Σκορδά για ΣΤΑΣΥ - Pride: «Το κόστος είναι να πάμε 20 χρόνια πίσω και να βάλουμε πάλι τον κόσμο σε διχασμό»

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε σήμερα (11/6) με τους συμεργάτες της στον αέρα του Buongiorno την απόφαση της ΣΤΑΣΥ να απορρίψει το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση ενημερωτικών αφισών στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πρακτική που εφαρμοζόταν σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια.

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Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έριξε στο τραπέζι την πεποίθησή του ότι υπάρχει και πολιτικό παρασκήνιο πίσω από την παραπάνω απόφαση λόγω των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν μέσα στο 2027 με τη Φαίη Σκορδά να εξηγεί στη συνέχεια για ποιον λόγο δεν θέλει καν να σκέφτεται ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.

«Η ΣΤΑΣΥ είναι μέρος της κυβέρνησης, του κράτους. Μήπως έχει προεκλογικό χαρακτήρα γιατί μια τέτοια αφίσα μπορεί να ενοχλήσει ένα ακροδεξιό κομμάτι και αυτή τη συσπείρωση προεκλογικά την έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία;

Μεγάλο της κομμάτι είχε αντίρρηση και με την ίδια την κυβέρνηση και ο Σαμαράς είχε βγει τότε και "χτύπαγε" την κυβέρνηση επειδή είναι εναντίον της πυρηνικής οικογένειας.

Τώρα που και ο Σαμαράς είναι λίγο φόβητρο, μήπως μία τέτοια κίνηση είναι για να χαμογελάσει και στο ακροδεξιό και να συσπειρώσει παραπάνω τη Νέα Δημοκρατία; Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, 1000%», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Το πιστεύεις ε; Εγώ αυτό που λες δεν θέλω καν να το σκεφτώ, γιατί το κόστος μιας τέτοιας απόφασης είναι να ξαναβάλουμε την κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση που πολώνει τον κόσμο.

Γιατί όλοι θα έχουμε μια άποψη και πάλι ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία του αυτονόητου για μια γιορτή, να πούμε "μας αρέσει, δεν μας αρέσει".

Αν κρύβεται κάτι πολιτικό, αν υπάρχει μια πολιτική απόφαση, όπως λες, Ανδρέα μου, το κόστος είναι πάλι, ξανά να πάμε είκοσι χρόνια πίσω και να ξανασυζητήσουμε αυτά που υποτίθεται έχουν κατακτηθεί και να βάλουμε πάλι τον κόσμο σε διχασμό», ανέφερε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά.

Μάλιστα, νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια του Mega είχε επισημάνει πως δεν υπήρξε από πλευράς ΣΤΑΣΥ έστω μια αντιπρόταση για την ανάρτηση αφισών ακόμα και μόνο στο Σύνταγμα που είναι ο πιο κεντρικό σταθμός του δικτύου του Μετρό.