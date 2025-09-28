Λάβρος Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα: Λυπάμαι, δεν είναι καν αστείο... Άνθρωπο επιρρεπή δεν τον προκαλείς

Καθόλου δεν άρεσε το «αστείο» του Σταύρου Μπαλάσκα στον συνάδελφό του και έτερο αστυνομικό αναλυτή και συνδικαλιστή της Αστυνομίας Γιώργο Καλλιακμάνη. Μιλώντας στην εκπομπή Action Weekend στο Action 24 και με τον Δημήτρη Καμπουράκη να τον «τσιγκλάει» ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε «δεν θέλω καν να το σχολιάσω αυτό. Καν... Δεν είναι καν αστείο. Πραγματικά κρίμα».

Φυσικά αναφέρεται στην κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα να σηκώσει την μπλούζα του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και να δείξει το δασύτριχο στήθος του. Κάτι - που όπως είπε - δεν έχει ο Καλλιακμάνης.

«Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι επιρρεπής δεν τον προκαλείς. Λυπάμαι, λυπάμαι» έκλεισε το σχόλιό του ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

