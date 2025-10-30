Λάκης Λαζόπουλος: Τι τηλεθέαση σημείωσε η πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο Mega

Πρεμιέρα χθες Τετάρτη (29/10) στο Mega για τον Λάκη Λαζόπουλο και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον γνωστό καλλιτέχνη να σατιρίζει με τον δικό του τρόπο πρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητας.

Από πλευράς τηλεθέασης το Αλ Τσαντίρι Νιουζ κέρδισε τη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες κοινού με τον Άγιο Έρωτα να τερματίζει πρώτος αν και με μικρή διαφορά.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό ο Άγιος Έρωτας συγκέντρωσε μέσο όρο 17,3%, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,8% και τρίτο ήρθε το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι με 14,1%.

Τέλος, στο γενικό σύνολο ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 20,4%, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 19,4% και το Grand Hotel που κέρδισε την τρίτη θέση της κατάταξης, συγκέντρωσε 14,8%.