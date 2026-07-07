Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ταιριάξαμε - Συμβαίνουν και αυτά, δεν μετανιώνω»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος σήμερα (7/7) στο «Νωρίς - Νωρίς» και μεταξύ όσων συζήτησε με τη Μαρία Ηλιάκη ήταν ο απολογισμός της φετινής σεζόν και η συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου για την οποία ακούγονταν διάφορα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά οι δυο τους δεν είχαν κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο.

«Αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Έκανα το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως. Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο…

Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια.

Ήθελα να έχω εμπλοκή και στο σύστημα της εκπομπής, δούλεψα πάρα πολύ, όπως και πολλοί άνθρωποι για αυτή την εκπομπή», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις.

Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω, σε θέμα συμπεριφοράς, δουλειάς. Αλλά επειδή είμαι αισιόδοξος και θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα», είπε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα»

Συνεχίζοντας τον απολογισμό της φετινής σεζόν, ο παρουσιαστής του Open εξομολογήθηκε:

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος! Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά.

Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά».

Όταν η Μαρία Ηλιάκη υπαινίχθηκε πως αναφέρεται στη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας διευκρίνησε:

«Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ιωάννα προσωπικά. Δεν ταιριάξαμε! Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν.

Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε, όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει;

Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η τηλεόραση».