Το άτυπο μπρα ντε φερ Κωνσταντάρα - Μαλέσκου και η ξαφνική ανατροπή για το πρωινό του OPEN

Είναι γνωστό πως η τηλεοπτική σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Ιωάννας Μαλέσκου λίγο πριν την οριστική λήξη της δεν διάγει και την καλύτερη περίοδό της. Το αντίθετο μάλιστα. Οι δύο παρουσιαστές έχουν από τυπικές έως ψυχρές σχέσεις χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει πως έχει υπάρξει κάποιο σοβαρό συμβάν που θα δυναμιτίσει το «Ραντεβού το ΣΚ» πριν την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν. Ενώ επί εβδομάδες κυκλοφορεί η πληροφορία πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε συμβόλαιο σε ισχύ συνεχίζει μόνος του στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μεσοβδόμαδα ένα ρεπορτάζ ήθελε την κατάσταση να έχει ανατραπεί: Την Ιωάννα Μαλέσκου να κρατά εκείνη την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας να αποδεσμεύεται από τον σταθμό με το κανάλι της Παιανίας να του καταβάλει την ανάλογη οικονομική ρήτρα.

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Αν και από το κανάλι υπάρχει η διαρροή πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα συνεχίσει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης της Ιωάννας Μαλέσκου σε άλλο πόστο εφόσον βρεθεί το κατάλληλο πρότζεκτ και υπάρξει διαθεσιμότητα στη ζώνη επί της ουσίας η κατάσταση παραμένει θολή. Ωστόσο υπάρχει κρυφή εισήγηση από στέλεχος του εμπορικού τμήματος του σταθμού προς τη διοίκηση να κρατήσει η Μαλέσκου τη ζώνη με το επιχείρημα πως μια γυναικεία παρουσία μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσελκύσει χορηγίες και διαφημιστικά πακέτα. Και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα. Ακόμη βέβαια και στο σενάριο της παραμονής του Λάμπρου Κωνσταντάρα αναμένεται να έχει γυναίκα συμπαρουσιάστρια. Έχουν άλλωστε ακουστεί τα ονόματα τόσο της Ελίνας Παπίλα όσο και της Δέσποινας Καμπούρη η οποία αποχωρεί από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.