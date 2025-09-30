Λένα Παπαληγούρα για σειρά Κοκκινόπουλου: «Νωπή η υπόθεση της Πάτρας, θα έφερνε αντιδράσεις»

Το όνομα της Λένας Παπαληγούρα ακούστηκε αρκετά τις τελευταίες μέρες με αφορμή τα δημοσιεύματα για το φημολογούμενο ρόλο της ως Ρούλα Πισπιρίγκου στην επικείμενη σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Κοκκινόπουλος, διέψευσε πριν από λίγες ημέρες και τη συμμετοχή της Λένας Παπαληγούρα και το ότι το σήριαλ του θα μιλά για τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η ηθοποιός, ερωτηθείσα στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», για το εν λόγω σήριαλ ξέσπασε στα γέλια δηλώνοντας: «Όντως ετοιμάζει μια σειρά ο Κοκκινόπουλος, είναι μια αστυνομική σειρά με πολύ ωραίο σενάριο και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Πισπιρίγκου.

Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η είδηση αλλά είχε πολύ πλάκα γιατί με έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο συνέχεια και εγώ κάθε φορά έπεφτα από τα σύννεφα, έλεγα ''τι λ'εει;''.

Είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο αστυνομικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Είναι πολύ νωπό οπότε θεωρώ ότι όντως αν γινότανε μια τέτοια σειρά θα έφερνε αντιδράσεις.

Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έγινε μεγάλο θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος καθώς δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε από τη στιγμή που διαψεύστηκε προχωράμε και τελείωσε η υπόθεση. Ο τρόπος που το κάνει ο Πάνος Κοκκινόπουλος, είναι με μεγάλη μαεστρία, μεταπλάθονται υποθέσεις, τόσο ώστε να γίνει πια μυθοπλασία. Το γεγονός είναι η αφορμή πάντα.

Αυτή η υπόθεση είναι πολύ νωπή και ο Πάνος ξέρει να διαλέγει υποθέσεις ώστε να κάνει τα σενάρια του ενδιαφέροντα και δημιουργικά χωρίς να προσβάλλει κανέναν.

Αναφορικά με τα τηλεοπτικά της πλάνα δήλωσε ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα εμφανιστεί στις οθόνες μας το 2026.