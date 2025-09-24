Σάλος έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες με τις φήμες για τη δημιουργία σειράς από τον Πάνο Κοκκινόπουλο, με θέμα την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα και της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο δημιουργός Πάνος Κοκκινόπουλος, διευκρίνησε σήμερα (24/09) για το αν η παραπάνω είδηση αληθεύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον STAR, δήλωσε: «Σχετικά με την είδηση που κυκλοφορεί ότι θα γίνει σειρά στην ΕΡΤ, με τη ζωή της κατηγορούμενης μητέρας από την Πάτρα, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα, σας ενημερώνω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός διαψεύδει τα σενάρια για τη Λένα Παπαληγούρα και όχι για το σίριαλ. Η ζωή της Ρούλας Πισπιρίγκου θα βρίσκεται στη θεματική, αλλά μόνο ως έμπνευση για μια αντίστοιχη ιστορία, με βάση τις νεότερες πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης: Απαντά η πλευρά Πισπιρίγκου για τη σειρά Κοκκινόπουλου: «Θα απαγορεύσουμε και τα γυρίσματα»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, έχει κατατεθεί ήδη η πρόταση για το έργο, και θα πρόκειται για σειρά με οκτώ αυτοτελή επεισόδια.

Πισπιρίγκου: Η «προφητική» ανάρτηση της το 2019

Παράλληλα, ο STAR, φέρνει στο φως μια αναδημοσίευση που είχε κάνει η Ρούλα Πισπιρίγκου από τον κοινό λογαριασμό που είχε με τον σύντροφο της στα social media, τον Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή δύο μήνες πριν βγει στο φως ο πρώτος θάνατος του παιδιού της.

Στο προφίλ της, αναδημοσίευσε ένα χιουμοριστικό μήνυμα γνωστής σελίδας που έλεγε: «Επειδή κάποια στιγμή θα το κάνω το έγκλημα, πείτε στον Κοκκινόπουλο πως θέλω να με υποδυθεί η Βλαντή».