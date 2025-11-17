Λιάγκας: Ο λόγος που έστειλε εξώδικο στον Λαζόπουλο - «Έπρεπε να το κάνω»

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε μέσα από το Πρωινό σήμερα Δευτέρα (17/11) τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να στείλει εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο ύστερα από παρότρυνση του δικηγόρου του ώστε «να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1:

«Ο Λάκης Λαζόπουλος εγώ δεν ξέρω τι μου έχει πει. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο; Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος ότι θα έπρεπε να το κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα, με τις εμμονές.

Όμως, εγώ δεν βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια, από το να ασχολούμαι με την κακία των άλλων ανθρώπων, των εμμονικών ή των ηλιθίων στο διαδίκτυο, τον χρόνο αυτόν να τον αξιοποιήσω κάπου αλλού.

Το έλεγε και η Θάτσερ ότι είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για σένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στεναχωρηθείς ή αν είσαι χοντρόπετσος να μη στενοχωρηθείς.

Η κακία που εκμπέμπεται τα τελευταία χρόνια το μόνο που δεν μπορεί να σε κάνει είναι καλύτερο, άρα δεν ασχολείσαι.

Σας το λέω εν τιμή ούτε ακούω ούτε διαβάζω τι λένε για μένα, μόνο γύρω γύρω καμιά φορά».