Λιάγκας: «Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του - Άψυχους σας βλέπω, μπορείτε να αποχωρήσετε»

Ο Γιώργος Λιάγκας και σήμερα (2/7) στην έναρξη του Πρωινού πέταξε ατάκες που αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον της εκπομπής στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, μετά το χθεσινό «την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1, πάμε γι’ άλλα».

Σήμερα (2/7) με το «καλημέρα σας» ο Γιώργος Λιάγκας είπε:

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«Θέλω να πάω διακοπές. Καλώς ήλθατε στην αγαπημένη σας πρωινή συνήθεια. Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του, κλείνει τον κύκλο της η εκπομπή αυτή και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του ή στο σπίτι του, στις διακοπές του, όπου θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, απευθυνόμενος στους συνεργάτες του, οι οποίοι του φάνηκαν υποτονικοί, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε:

«Άψυχους σας βλέπω, γιατί; Την κάνω και μόνος μου, δεν πειράζει, αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά.

Σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ και είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν δείχνετε ότι είστε χαρούμενοι, σας βλέπω ότι δεν είστε.

Καλό είναι να βγάζουμε οι άνθρωποι τα πραγματικά μας συναισθήματα, δεν είναι κακό».