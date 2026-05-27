Λιάγκας: Ξέσπασε κατά της Κουτσελίνη - «Βγαίνεις και λες ψέματα, πόσο έντιμο είναι;»

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του από τις πρόσφατες δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη όπου ουσιαστικά η παρουσιάστρια του Star ανέφερε ότι φέτος το «Πρωινό» είχε μία κακή σεζόν.

Από πλευράς του ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως αυτό που έκανε η Κουτσελίνη είναι ανέντιμο δεδομένου ότι το Πρωινό βρίσκεται σε περίοδο διαπραγματεύσεων και «στόχαστρο περικοπών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Beef υπάρχει αν βγω και πω κάτι για κάποιον, μου απαντήσει και ξαναπώ. Εγώ δεν είπα κάτι για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η Ζήνα Κουτσελίνη, σε μια άσχετη συνέντευξη, είδε το μικρόφωνο του ΑΝΤ1 και άρχισε να επιτίθεται και να λέει ότι ο Λιάγκας δεν πάει καλά κλπ…

Δηλαδή, η Ζήνα σήμερα το πρωί σηκώθηκε και είδε τα νούμερα τηλεθέασης και είπε ότι ούτε εμείς, ούτε ο Λιάγκας πάει καλά. Δηλαδή, σήμερα που σηκώθηκε, μια τυχαία ημέρα, αυτό είπε;

Άσε με εμένα, εγώ έχω κάνει την πορεία μου βρε Ζήνα, έχω καταγράψει την επιτυχία μου και την αποτυχία μου και όλα. Εδώ όμως δουλεύουν 40 νοματαίοι, γιατί να ακούν ότι δεν πάνε καλά;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Όταν μια εκπομπή ολόκληρη, και το ξέρεις καλά, είναι σε περίοδο διαπραγματεύσεων για το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει, με περικοπές ή όχι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πόσο ωραίο είναι να βγαίνεις και να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά; Πόσο έντιμο και ανθρώπινο είναι;

Εσύ που έχεις υπάρξει και διευθυντικό στέλεχος… Το αν εσύ πήγες καλά ή κακά, δεν βγήκα ποτέ να το πω, ποτέ.

Και βγαίνεις εσύ σε μια περίοδο που ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή είναι στο στόχαστρο περικοπών, ο ομιλών προσπαθεί να μην γίνουν μεγάλες περικοπές και δίνει μια μάχη - να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι; - και βγαίνεις και λες ψέματα… Ανέντιμο να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά.

Και βγαίνουν και τα παπαγαλάκια και λένε. Δεν κοιτάζουν νούμερα, αφού το είπε η Ζήνα. Πόσο έντιμο είναι; Ειλικρινά, πες μου αν είναι έντιμο;», αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Άσε με εμένα, εγώ θα βρω δουλειά. Και στην Τήνο να μην πάω θα βρω δουλειά. Οι 40 θα βρουν αν τους κολλήσεις μια ρετσινιά ότι δούλευαν σε μια αποτυχημένη εκπομπή; Εκτός και αν διαβάζουμε άλλα νούμερα.

Τι ντροπή είναι αυτή σε αυτή τη δουλειά πια; Τι ντροπή, τι υποκρισία σε αυτή τη δουλειά; Βγαίνουν όλοι και κλαίνε για τον Τσουρό όταν όλο τον χειμώνα, έλεγα πότε θα κοπεί; Πραγματικά ντρέπομαι για το συνάφι αυτό και γι’ αυτό δεν έχω κανέναν φίλο», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.