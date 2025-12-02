Λιάγκας για Μεσσαροπούλου: «Υπαινίχθηκε για Οικονομόπουλο ότι υπήρχαν φήμες για κακοποιητικές συμπεριφορές;»

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στα σχόλια που έκανε νωρίτερα σήμερα (2/12) στον αέρα του Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου και αφορούσαν τη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου στο Πρωινό.

Διαβάστε επίσης - Παπανώτας για Οικονομόπουλο: «Δεν είναι καλόγερος στο Άγιο Όρος - Μα πραγματικά ελέησόν με»

«Αυτό που υπαινίχθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου και που ουσιαστικά διαψεύδοντάς το, το επανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ότι υπήρχαν φήμες στο παρελθόν -εικάζω για κακοποιητικές συμπεριφορές(;), για το αν έχει φερθεί άσχημα σε γυναίκες- και η Τίνα το επανέλαβε δύο και τρεις φορές…

Θέλω να πω, αν υπάρχουν για όλους φήμες, εγώ δεν το ξέρω. Εδώ ή υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν αποδειχθεί ή αν δεν έχει αποδειχθεί κάτι και είναι φήμη πώς μπορώ να το πω; Η φήμη, λέγε λέγε, λέγε, κάτι μένει, διαστρεβλώνεται μια κατάσταση», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Από το κάνω εγώ μια δήλωση ότι "μου αρέσει να με περιποιείται η γυναίκα" μέχρι το υπάρχει μια φήμη για κακοποιητικές συμπεριφορές, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, συγγνώμη. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, μου φαίνεται μια λάσπη. Είναι χοντράδα αυτό με τις φήμες για κακοποίηση. Για μία ακόμη φορά είναι μόδα οι διαγνώσεις στην τηλεόραση», τόνισε στη συνέχεια ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αν ο άλλος είναι κακοποιητής ή όχι, αυτό είναι μια λάσπη που γυρίζει και όπου θα βρει από τον ανεμιστήρα θα κολλήσει απέναντι. Ο άνθρωπος είπε "αγαπάω τον Χριστό" και θα συζητάμε αν είναι κακοποιητής ή όχι, δηλαδή κάπου ώπα.

Αν εδώ εμείς βάζαμε έναν άνθρωπο κάτω και κάναμε debate εγώ και η Καμπούρη αν αυτή η κόκκινη αρκούδα είναι κακοποιητής, θα υπήρχαμε αύριο ή δεν θα υπήρχαμε στον τηλεοπτικό χάρτη; Καταλάβατε πώς κάποιοι περνάνε έτσι σαν χέλια και κάποιοι άλλοι είμαστε στο στόχαστρο;»

Καινούργιου: «Ό,τι και να έχει απέναντι, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ, όλοι εδώ»

Μεσσαροπούλου για Οικονομόπουλο: «Στο παρελθόν έχουν ακουστεί διάφορα»

Στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε αναφέρει ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ και ο ίδιος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που δεν συνάδουν με το προφίλ του πιστού χριστιανού που εκείνος προβάλλει δημόσια.

«Έχουμε ακούσει… θα διαφωνήσω. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί διάφορα, δεν θέλω να υπεισέλθω. Δεν μπορώ τώρα να τα πω. Έχουν υπάρξει τέτοιες δηλώσεις και τέτοια δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν αληθεύουν. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να γίνω δικαστής», είπε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Τι έχεις ακούσει; Ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν τηρεί τις 10 Εντολές; Έχει υπάρξει βίαιος, κακοποιητικός και κακότροπος; Ο Νίκος δεν είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις να κυκλοφορεί και να 'ναι ένας "κακός άνθρωπος". Φήμες υπάρχουν για όλους. Είναι ένα σύγχρονο παιδί που εκφράζει αυτές τις απόψεις», σχολίασε από πλευράς της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Παιδιά, φήμες έχουν υπάρξει. Αν αληθεύουν οι φήμες αυτές, είναι μια άλλη ιστορία. Έχει σημασία. Άλλες επαληθεύονται και άλλες όχι», κατέληξε η Τίνα Μεσσαροπούλου.