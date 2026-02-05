«Λύγισε» η Σκορδά με Φαμέλη: «Άργησα να ξεσπάσω για τον θάνατο της μητέρας μου»

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Οι Αθώοι», η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno για να μιλήσει για τον απαιτητικό ρόλο της Μαργαρίτας.

Όταν η Φαίη Σκορδά ρώτησε την καλεσμένη της για τα δύο επίθετά της εκείνη εξιστόρησε πως ήταν μια απόφαση που πήρε μετά τον θάνατο της μητέρας της.

«Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη της μητέρας μου. Δεν το είχα πάντα. Το πήρα όταν τη χάσαμε. Ήταν για συναισθηματικούς λόγους και επειδή μου αρέσει κιόλας. Έχουν περάσει 17 χρόνια, φοβερό. Είναι σαν χθες, αλλά δεν είναι κιόλας, είναι και μια άλλη ζωή. Είναι το πριν και το μετά. Ήμουν παιδί, μετά ήρθε ενηλικίωση, πόσο μάλλον όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό. Είχα αποφασίσει από νωρίς ότι θα ασχοληθώ με την υποκριτική, με παρότρυνε κιόλας η μητέρα μου. Μου έδινε δύναμη. Μετά από ένα χρόνο από όταν έφυγε η μητέρα μου ξεκίνησα στον χώρο.

Η μητέρα μου το πίστευε πολύ, με παρότρυνε. Εγώ ήθελα να γίνω χορεύτρια, έπαιζα κορώνα γράμματα και με τα δύο. Καλά έγιναν έτσι. Είχα μεγάλη υποστήριξη από το σπίτι».



Σε ερώτηση που της έθεσε ο Άρης Καβατζίκης για το αν η αποδοχή της απώλειας άργησε να έρθει η ηθοποιός εξομολογήθηκε:

«Άργησα να ξεσπάσω για το θάνατο της μητέρας μου. Άργησε πολύ να ξεσπάσει αυτό. Και ξέσπασε άσχημα, με ψυχοσωματικά δηλαδή. Το βαρύναμε το κλίμα» είπε η ηθοποιός, προσπαθώντας να ελαφρύνει το κλίμα: «Οι απώλειες είναι μέσα στη ζωή».

Ωστόσο τα λόγια της είχαν φορτίσει έντονα τη Φαίη Σκορδά που ξέσπασε σε δάκρυα ζητώντας συγγνώμη.

Ο ρόλος της Μαργαρίτας στους «Αθώους»

Η συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Όπως αποκάλυψε η ίδια, οι βάσεις είχαν μπει εδώ και καιρό: «Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη στο Σασμό. Με πήρε ένα τηλέφωνο ο Νίκος ο Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης της σειράς, πήγαμε για έναν καφέ και μου είπε "σε σκέφτομαι για αυτή τη σειρά" και το περίμενα με ανυπομονησία».

Αν και η ίδια σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί με τις σειρές εποχής —«Η αλήθεια είναι πως με έχει γράψει το Luben για τις σειρές εποχής. Αλλά μου αρέσει»— τόνισε πως «Οι Αθώοι» είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα που χρειάστηκε κόπο και χρόνο.

Η «Μαργαρίτα»: Ένα αγρίμι σε έναν κόσμο ανισότητας

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαργαρίτα, ο ρόλος που υποδύεται, μια γυναίκα που προσπαθεί να επιβιώσει και να ισορροπήσει ανάμεσα στο ένστικτο και τη λογική. «Λειτουργεί πολύ με το ένστικτο η Μαργαρίτα, είναι λίγο αγρίμι. Νομίζω θα ήθελα να είναι άνδρας, δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ανισότητα. Μπαίνει στο καλούπι, παντρεύεται νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της», είπε.

Στη σειρά, η αγάπη και τα συναισθήματα είναι ο κυρίαρχος στόχος, καθώς «κανένας δεν είναι πλούσιος στη σειρά μας. Το χρήμα δύσκολα βγαίνει». Η Μαργαρίτα, ωστόσο, επιλέγει την ασφάλεια μέσα από τον γάμο της σημειώνει η ηθοποιός: «Αυτός που τελικά γίνεται ο σύζυγός της, είναι ο πιο συνετός και το πιο ασφαλές βήμα και για την ίδια. Έχει τη λογική να σκεφτεί ότι τώρα θα κάνω το σωστό με έναν καλό άνθρωπο που με αγαπάει».

««Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ»

Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη εξήγησε πως η παραγωγή αυτή διαφέρει σημαντικά από ένα καθημερινό σίριαλ, τόσο στον ρυθμό όσο και στην προετοιμασία: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ γιατί είχε και έρευνα και μελέτη. Μαθήματα ιππασίας» είπε.

«Είχαμε πολύ λιγότερες σκηνές από ό,τι σε ένα καθημερινό σίριαλ αλλά η δουλειά ήταν πιο δύσκολη, ήταν πιο απαιτητικές οι σκηνές, είχαν περισσότερη δράση» σχολίασε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με θέρμη στη συνεργασία της με τον Νίκο και Άγγελο Κουτελιδάκη που υπογράφουν τη σκηνοθεσία της σειράς, αλλά και τις Ελένη Ζιώγα και την κόρη της Μυρτώ Καρέκου που αναμείχθηκαν στο πρότζεκτ η πρώτη στην απόδοση του σεναρίου και η δεύτερη στα κοστούμια. Μια παρατήρηση που έκανε την παραγωγή περίπου «οικογενειακή υπόθεση»: «Η Μυρτώ έκανε τα ρούχα, η Ελένη το σενάριο και εμείς νιώσαμε οικογενειακά μέσα στην οικογένεια... Όχι ότι δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν θέλω να τα παρουσιάσω όλα ροζ, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά».