Μενού

«Μάχη» τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη: Η εκπομπή που κέρδισε την πρωτιά «στην κόψη του ξυραφιού»

Τα ποσοστά της τηλεθέασης των εκπομπών της πρωινής ζώνης. Ποιες είναι αυτές που «κονταροχτυπήθηκαν» με τη διαφορά να είναι μικρότερη του 1% και ποια «πήρε την πρωτιά».

Reader symbol
Newsroom
Φαίη Σκορδά: «Είμαι τελείως άυπνη» - Η αποκάλυψη για τη νυχτερινή της περιπέτεια
Φαίη Σκορδά | (Glomex / Mega TV)
  • Α-
  • Α+

«Πεδίο Μάχης» έχει γίνει το τηλεοπτικό σκηνικό φέτος, με την πρωτιά στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης να αλλάζει συνεχώς ενώ εχθές (8/1) οι εκπομπές «κονταροχτυπήθηκαν», με τις διαφορές στα ποσοστά να είναι απειροελάχιστες. 

Τελικά, την πρωτιά κατέκτησε η Κατερίνα Καινούργιου και η εκπομπή «Super Katerina» με ποσοστό 12,6%. 

Ακολούθησαν ακόμα 3 εκπομπές με παρόμοια ποσοστά. Το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά με 11,9% κέρδισε την δεύτερη θέση ενώ ακολούθησε το 11,4 % των «Αταίριαστων». Ο Γιώργος Λιάγκας και «Το Πρωινό» συνέχισαν με 11,3%. 

Και ενώ κονταροχτυπήθηκαν οι τέσσερις παραπάνω εκπομπές, μονοψήφια νούμερα σημείωσε το Breakfast@Star, το 10 Παντού” (6,3%) και το Πρωίαν σε είδον. 

Τηλεθέαση: Αναλυτικά τα ποσοστά 

  • Δυναμικό Κοινό

Super Κατερίνα – 12,6%
Buongiorno – 11,9%
Αταίριαστοι – 11,4%
Το Πρωινό – 11,3%
Breakfast@Star – 7,6%
10 παντού – 6,3%
Πρωίαν σε είδον – 4,6%

Διαβάστε επίσης: «Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλησπέρα και με λέει αποτυχημένη»: Σάλος με Παπίλα και Λιάγκα - Κατσαρίδη

  • Γενικό Σύνολο 

Το Πρωινό – 16,5%
Αταίριαστοι – 15,8%
10 παντού – 11,4%
Buongiorno – 10,2%
Super Κατερίνα – 9,8%
Breakfast@Star – 5,2%
Πρωίαν σε είδον – 3,9%

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA