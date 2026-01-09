«Μάχη» τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη: Η εκπομπή που κέρδισε την πρωτιά «στην κόψη του ξυραφιού»

«Πεδίο Μάχης» έχει γίνει το τηλεοπτικό σκηνικό φέτος, με την πρωτιά στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης να αλλάζει συνεχώς ενώ εχθές (8/1) οι εκπομπές «κονταροχτυπήθηκαν», με τις διαφορές στα ποσοστά να είναι απειροελάχιστες.
Τελικά, την πρωτιά κατέκτησε η Κατερίνα Καινούργιου και η εκπομπή «Super Katerina» με ποσοστό 12,6%.
Ακολούθησαν ακόμα 3 εκπομπές με παρόμοια ποσοστά. Το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά με 11,9% κέρδισε την δεύτερη θέση ενώ ακολούθησε το 11,4 % των «Αταίριαστων». Ο Γιώργος Λιάγκας και «Το Πρωινό» συνέχισαν με 11,3%.
Και ενώ κονταροχτυπήθηκαν οι τέσσερις παραπάνω εκπομπές, μονοψήφια νούμερα σημείωσε το Breakfast@Star, το 10 Παντού” (6,3%) και το Πρωίαν σε είδον.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά τα ποσοστά
- Δυναμικό Κοινό
Super Κατερίνα – 12,6%
Buongiorno – 11,9%
Αταίριαστοι – 11,4%
Το Πρωινό – 11,3%
Breakfast@Star – 7,6%
10 παντού – 6,3%
Πρωίαν σε είδον – 4,6%
- Γενικό Σύνολο
Το Πρωινό – 16,5%
Αταίριαστοι – 15,8%
10 παντού – 11,4%
Buongiorno – 10,2%
Super Κατερίνα – 9,8%
Breakfast@Star – 5,2%
Πρωίαν σε είδον – 3,9%
