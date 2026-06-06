Μαρίλια Μητρούση: «Ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό - Έβαζα τα κλάματα από την πείνα»

Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε η Μαρίλια Μητρούση, καθώς βρέθηκε καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Ζω καλά», το οποίο αναμένεται να προβληθεί το πρωινό της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η νεαρή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για εκείνην ο υγιεινός τρόπος ζωής και στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν προσπάθησε να τον ενσωματώσει στην καθημερινότητά της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είδαμε στο sneak preview του νέου επεισοδίου, η Μαρία Μητρούση αποκάλυψε πως «στην αρχή πιέστηκα, ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έβαζα και τα κλάματα από την πείνα. Από την πείνα, από την έλλειψη τροφών που είχα ανάγκη, για πάρα πολλούς λόγους».

«Το κίνητρο για να το αλλάξω αυτό ήταν το σώμα μου. Δεν μου άρεσε το σώμα μου. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι οι τροφές που έτρωγα δεν με βοηθούσαν στην ενέργεια μου» είπε επίσης και πρόσθεσε:

«Κάνω μια δουλειά που έχει πάρα πολύ έκθεση και ήθελα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Μέτραγα τις μερίδες μου με ζυγαριά, σε όλα. Έριξα πολύ κλάμα από την πείνα και από την έλλειψη πραγμάτων που ήθελα να φάω και δεν μπορούσα».