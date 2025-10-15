Μάρω Κοντού σε Φαίη Σκορδά: «Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει»

Η Μάρω Κοντού έδωσε συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά, αλλά μέσα σε μια στιγμή οι ρόλοι αντιστράφηκαν και η αγαπημένη ηθοποιός εκτέλεσε χρέη δημοσιογράφου και «έπιασε στον ύπνο» την παρουσιάστρια.

Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση της Σκορδά στην Κοντού περί σχέσεων. Τότε η αγαπημένη ηθοποιός που παίζει τα τελευταία χρόνια στη «Γη της Ελιάς» ρώτησε την παρουσιάστρια του Buogniorno: «Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει…».

Τότε η Φαίη Σκορδά χαμογέλασε και απάντησε: «Πολύ καλά!».

«Ούτε διαβάζουμε τίποτα… Είσαι καλά να χαρώ;» σχολίασε η Μάρω Κοντού για να πάρει λακωνική και με όλο νόημα απάντηση από τη Σκορδά: «Πάρα πολύ καλά… Απλά εγώ…».

Άλλωστε, η παρουσιάστρια κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή κρατώντας τη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ δεν σχολιάζει ποτέ τις φήμες που την αφορούν.

«Είσαι πολύ νέα αγάπη μου! Πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, εγώ την έζησα. Τη χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω.

Δουλειά, τρεχάματα, έρωτες, ζήλιες, κλάματα, παρακολουθήσεις. Ήμουν ζηλιάρα μερικές φορές και ήταν και ζηλιάρηδες.

Έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο άλλος και έπιασε το κόλπο», εξομολογήθηκε η Μάρω Κοντού.