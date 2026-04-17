MasterChef - Αποχώρησε ο Γιώργος Αχλαδιώτης και το X τον δίκασε: «Η έπαρση πληρώνεται»

Το κάρμα μίλησε σύμφωνα με παίκτες του αλλά και χρήστες του Twitter και ο Γιώργος Αχλαδιώτης αποχώρησε τελικά από το MasterChef χωρίς να καταφέρει να μπει στην 15άδα.

Ο Γιώργος παρουσίασε ένα ιδιαίτερο και φιλόδοξο πιάτο: khinkali φασολάδα, συνοδευμένη από σάλτσα βασισμένη στο ίδιο το όσπριο και χόρτα περιμετρικά έκανε όμως ένα λάθος που ανέτρεψε τα πάντα, ένα «παιδικό» μαγειρικό λάθος καθώς το πιάτο του ήταν υπερβολικά αλατισμένο.

Η μάχη για το τελευταίο εισιτήριο της τελικής 15άδας δόθηκε ανάμεσα στον Νίκο και τον Γιώργο με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει ότι ο Γιώργος Αχλαδιώτης είναιθ εκείνος που αποχωρεί τελικά από τον διαγωνισμό αν και θεωρούνταν όπως είπε ο κριτής στους καλύτερους μάγειρες στη 10η σεζόν.



«Η μαγειρική σου αξία δεν είναι η κατάταξη που καταλαμβάνεις. Είσαι από τους καλύτερους μάγειρες που δήλωσαν φέτος συμμετοχή», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Είσαι μαγειρικός ρισκαδόρος. Παρουσίασες πιάτα με τεράστια αξία και σίγουρα δε σου αξίζει να φεύγεις αυτή τη στιγμή», του είπε ο Πάνος Ιωαννίδης από τη μεριά του.

Φεύγοντας ο Γιώργος είπε αστειευόμενος με τους κριτές ότι στο μέλλον θα πρέπει να πληρώσουν για να δοκιμάσουν τις δημιουργίες του. Στην ερώτηση για το πού φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγους μήνες, η απάντηση ήταν αντάξια του χαρακτήρα του: «Στην Ισπανία, να πίνω μαργαρίτες και να τρώω ωραίο φαΐ».

Το «πάρτι» στο X για την αποχώρηση του Γιώργου

Το X (πρώην Twitter) θεώρησε ότι ο τρόπος που έδρασε μέσα στο παιχνίδι του γύρισε μπούμερανγκ και πολλοί έκαναν λόγο για τοξικότητα, αφού ο Γιώργος είχε αποφασίσει να παίξει στρατηγικά το παιχνίδι του MasterChef. Μάλιστα νωρίτερα είχε βάλει εμπόδιο στον Χρήστο από την αντίπαλη ομάδα στερώντας του έναν μαγειρικό υλικό που ήθελε δείχνοντας για ακόμη μια φορά τον τρόπο που ήθελε να παίξει το παιχνίδι.

#MasterChefGR όχι Γιώργο δεν κέρδισες δεν έφυγες δεύτερος...έφυγες 16ος — Αnà (@mana_xristou) April 17, 2026

Έφυγε ο Γιωργος αχλαδιωτης? Έλα ρε ... Ο σταρ μας?

Ελπίζω να τα πάει καλά στη ζωή του, κι ακόμη περισσότερο, εύχομαι μέσα από τα σχόλια μας εδώ, να μάθει λόγο συμπεριφορά. (Όχι ότι είμαστε οι καλύτεροι δάσκαλοι, αλλά τέλος πάντων ... ) #MasterChefGR — RingoThePiranha (@RingoPiranha) April 17, 2026

🔵Όχι ρε φίλε έφυγε ο Ισκαριώτης....εεε ο Αχλαδιώτης ήθελα να πω,που τόσο "έσπρωχναν" οι κριτές,γεμίζοντας τον σάλια ακόμη κ την ώρα που έφευγε...

🔴Μόνο ένας Αντρέας κ ένας Φίλιπ αξίζουν,οι υπόλοιποι έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο!!ήταν ακριβοί οι 💯 πόντοι#MasterChefgr pic.twitter.com/pU0CjIGsuR — Blue Shoes 🇬🇷 💙🤍💙♀️ 🇺🇦 🫶🏻 🇮🇱 (🇷🇺🤮) (@BlueShoesMS) April 17, 2026

Όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι,

ρε φίλε

#MasterChefGr — elympos (@elympos) April 17, 2026

Αυτά παθαίνεις όταν κανεις μόνο σόου και είσαι και basic ψήστης ..,#MasterChefGR — rania passoula design (@RaniaPassoula) April 17, 2026

Α, και φεύγοντας ΠΟΝΤΙΚΟΜΑΜΗ,



να μην ξεχάσεις να πάρεις την πεσκανδρίτσα του Χρήστου για το δρόμο 🖐️🖐️🖐️🖐️#masterchefGR pic.twitter.com/qR4ZtUf0Wa — Athina (@loukoumi07) April 16, 2026

