Κλείνει το καστ στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ: Τότσικας – Γερονικολού και άλλα μεγάλα ονόματα

Την ώρα που η πρώτη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου για τον ΣΚΑΪ «Μπλε ώρες» έχει πάρει το δρόμο της με τα γυρίσματα να είναι πλέον προχωρημένα, αυτή την περίοδο στήνεται εντατικά η δεύτερη σειρά που θα έχει τον τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού του Φαλήρου με παρουσιάστρια τη Λένα Φλυτζάνη.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα σε σενάριο Βάνας Δημητρίου που θα περιγράφει σε αυτοτελείς ιστορίες (ενός, δύο ή και τριών επεισοδίων εάν η πλοκή το απαιτεί) όσα διαδραματίζονται σε δικαστικές αίθουσες και τις κοινωνικές, συναισθηματικές αλλά και πρακτικές συνέπειες που έχουν στις ζωές των ανθρώπων.

Πρωταγωνιστές θα είναι ο Μάριος Μαριόλος και η Ειρήνη Τάσσου ενώ το πρωταγωνιστικό καστ θα συμπληρωθεί από γνωστά ονόματα όπως ο Κώστας Κόκλας, ο Μίλτος Χαρόβας και ο Στέφανος Μιχαήλ.

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Ένα μεγάλο γκεστ στα πρώτα επεισόδια αναμένεται να κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού ενώ σε ρόλο έκπληξη θα εμφανιστεί η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και Άντζελας Γκερέκου, Μαρία Βοσκοπούλου. Όσον αφορά στην προβολή των σειρών του Αντρέα Γεωργίου στην Κύπρο θα προβάλλονται πλέον μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός ξεκίνησε την καριέρα του από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό στο νησί της Αφροδίτης με τις σειρές

«Αλλού ξημερωμένοι» και στη συνέχεια τα «Άσπρα Μπαλόνια».