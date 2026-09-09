Με δύο εκπομπές στον ΣΚΑΪ ο Άκης Πετρετζίκης: Τι «κρατά» από τον Alpha και η επιδότηση ΕΚΚΟΜΕΔ

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα συμφωνία του Άκη Πετρετζίκη με τον ΣΚΑΪ, ο οποίος επιστρέφει στο κανάλι του Φαλήρου σχεδόν μετά από μια δεκαετία. Το συμβόλαιό του με τον Alpha ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση ένταξής του στο δυναμικό του σταθμού.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για μια διευρυμένη συμφωνία που δεν περιλαμβάνει μόνο την παρουσίαση εκπομπών αλλά ενεργή συμμετοχή του πρώτου Έλληνα master chef και στις διαδικτυακές εκδόσεις του ομίλου της «Καθημερινής».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Άκης Πετρετζίκης διατηρεί στη μετακόμισή του από τον Alpha στον ΣΚΑΪ και τους τίτλους των δύο εκπομπών του δηλαδή το «Kitchen Lab» και το «Akis Food Tour».

Όσον αφορά στην πρώτη είναι σε στούντιο με την εκτέλεση μαγειρικών συνταγών από τον σεφ. Προορίζεται για την απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ ενδεχομένως και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης: Κανακαρά: Η νέα σειρά που ανακοίνωσε το Mega - Πότε ξεκινά, οι πρωταγωνιστές και η υπόθεση

Η δεύτερη που αφορά ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος παρουσιάζοντας τις κατά τόπους γαστρονομικές ιδιαιτερότητες και προτάσεις θα ενταχθεί αργότερα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ αν και τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει.

Μάλιστα στις αρχές Ιουλίου το εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκε και στο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΚΚΟΜΕΔ. Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

