Με μικρές αλλαγές η μαγνητοσκοπημένη εκπομπή του Θανάση Πάτρα: Πότε κάνει πρεμιέρα

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου το βράδυ θα μαγνητοσκοπηθεί το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ψυχαγωγία βραδιάτικα» με τους Θανάση Πάτρα, Άννα Ζηρδέλη και Γιώργο

Κρικοριάν.

Οι αλλαγές στην εκπομπή τόσο σε αισθητικό επίπεδο όσο και σε περιεχομενικό θα είναι μικρές. Συγκεκριμένα το πλατό μένει το ίδιο και αλλάζει μόνο το φόντο στο videowall ενώ στο πάνελ της εκπομπής θα φιλοξενούνται πλέον διαδοχικά και δύο καλεσμένοι.

Διατηρείται επίσης και η ενότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με τη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία ενδεχομένως θα έχει διευρυμένη διάρκεια.

Αν και αρχικά υπήρχε η σκέψη κάποια χιουμοριστικά βιντεάκια να μπαίνουν εμβόλιμα αργότερα για να πιάνουν και θέματα της τελευταίας στιγμής της επικαιρότητας τελικά αυτό κρίθηκε πως δεν εξυπηρετεί καθώς θα υπάρχει σχολιασμός τόσο από τους παρουσιαστές όσο και από τους καλεσμένους τους.

Έτσι η μαγνητοσκόπηση της εκπομπής θα περιλαμβάνει και τα βίντεο. Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 19.50 μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και θα έχει τρίωρη διάρκεια.