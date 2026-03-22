Το MEGA βάζει και πάλι στο πλάνο του το βραδινό «The Chase»

Είναι ένα πρόγραμμα που πλέον συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία «Γεφύρι της Άρτας». Η αλήθεια είναι πως ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η βραδινή εκδοχή του «The Chase», «Beat the Chasers» από το Mega ωστόσο πολλές φορές στο παρασκήνιο ξεκίνησε η προετοιμασία του -μάλιστα κάποια στιγμή το κανάλι κινήθηκε μέχρι και για την ανεύρεση του κατάλληλου πλατό- και στη συνέχεια για λόγους πόρων (budget) «πάγωσε».

Τώρα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πρότζεκτ συμπεριλαμβάνεται και πάλι στο πλάνο του προγράμματος του Mega για την τηλεοπτική σεζόν 26/27.

Πώς θα είναι το βραδινό «The Chase»

H βραδινή εκδοχή του «The Chase» είναι πολύ πιο δύσκολη αλλά χαρίζει και μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο. Συγκεκριμένα οι παίκτες που θα βρεθούν στον τελικό θα έχουν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα όλους τους Chasers οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Εάν το πρόγραμμα πάρει οριστικό «πράσινο φως» οικοδέσποινα θα είναι η Μαρία Μπεκατώρου ενώ αναμένεται να είναι και αρκετά υψηλότερο το χρηματικό έπαθλο που θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν οι συμμετέχοντες παίκτες σε σχέση με αυτό που δίνεται στο «The Chase».