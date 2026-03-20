Το Σόι Σου: Πότε θα παίζονται νέα επεισόδια και πότε επαναλήψεις μετά τη νέα αλλαγή στο πρόγραμμα

Αναμφίβολα η σειρά «Το Σόι Σου» είναι το «βαρύ πυροβολικό» του Alpha όχι μόνο στην prime time ζώνη του, αλλά και σε άλλες ζώνες του προγράμματος αφού η τηλεθέαση που σημειώνει είναι υψηλή, χαρίζοντας πολλές φορές πρωτιές στον σταθμό.

Από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν που ξεκίνησαν τα νέα επεισόδια της 6ης σεζόν, ο Alpha είχε κάνει κάποιες αλλαγές στις ημέρες - κυρίως - προβολής και αυτή την εβδομάδα είδαμε μία ακόμα αλλαγή με το «Σόι Σου» να αλλάζει αυτή τη φορά και ώρα προβολής.

Έτσι, πλέον τα νέα επεισόδια της σειράς θα παίζονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, με το «Σόι Σου» πλέον να κοντράρεται με το πρόγραμμα της prime time ζώνης των άλλων σταθμών, ενώ μέχρι στιγμής είχε απέναντί του τα κεντρικά δελτία ειδήσεων μιας και η σειρά κατά κύριο λόγο παιζόταν μία ώρα νωρίτερα στις 20.00.

Από κει και πέρα οι φαν της σειράς μπορούν να βλέπουν ξανά και ξανά τα αγαπημένα τους επεισόδια σε επανάληψη κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 20.00, αλλά και τις καθημερινές - από Δευτέρα έως και Παρασκευή - στις 13.00 και στις 14.50 το μεσημέρι.

Ρένια Λουϊζίδου για Σόι σου: Υπάρχει πρόθεση για επόμενη σεζόν

Και για όσους ανησυχούν για το αν η σειρά θα συνεχίσει και του χρόνου, η απάντηση είναι θετική τόσο για το Σόι Σου όσο και για το Μπαμπά Σ'αγαπώ που επίσης σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.

Μιλώντας στο Breakfast@Star η Ρένια Λουϊζίδου, η τηλεοπτική Χαρούλα, δήλωσε πως «υπάρχει πρόθεση και από εμάς και από το κανάλι να πάμε για επόμενη σεζόν. Πρέπει να γίνουν και οι συζητήσεις».

Κάνοντας δε έναν απολογισμό για την επιστροφή της σειράς, η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε:

«Νομίζω πέτυχε το στοίχημα. Είμαι πάντα επιφυλακτική και διστακτική. Προσπαθώ να με προφυλάξω από ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Επειδή το Σόι σου είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα, υπήρχε το ερώτημα αξίζει να το πειράξουμε; Μήπως το μαγαρίσουμε και χαλάσουμε και αυτό που έχει προηγηθεί;

Ήταν τόσο έντονη η επιθυμία του κόσμου να επιστρέψει η σειρά που η πίστα της επιστροφής ήταν πιο δύσκολη. Όταν περιμένουν κάτι, ένας λόγος παραπάνω να μη διαψεύσεις τις προσδοκίες τους.