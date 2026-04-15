Μετρά μέρες το Your Face Sounds Familiar - Πότε θα γίνει η εγγραφή του πρώτου επεισοδίου

Η επιστροφή στο κλεινόν άστυ μετά το Πάσχα δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού αλλά και στην καθυστέρηση των αποφάσεων στα κανάλια για το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Η μυθοπλασία και ευρύτερα το πρόγραμμα της prime time θα έχει αποφασιστεί μέσα στον επόμενο μήνα ωστόσο για της εκπομπές ο τελικός «χάρτης» της ανθρωπογεωγραφίας θα αποφασιστεί αργότερα και ίσως φθάσουμε και στον Ιούλιο για να έχουμε τελική εικόνα.

Στην τελική ευθεία η επιστροφή του «Familiar» - Η εγγραφή του πρώτου επεισοδίου

Εντατικές πρόβες έγιναν ακόμη και τη Μεγάλη Εβδομάδα για την τελευταία μεγάλη πρεμιέρα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν που είναι η επιστροφή του σόου μιμήσεων «Your Face Sounds Familiar». Τα τρέϊλερ παίζουν με καταιγιστικό ρυθμό στη συχνότητα του ΑΝΤ1 καθώς το κανάλι σε μια σεζόν που δεν πήγε ιδιαίτερα καλά έχει επενδύσει τα μέγιστα στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Στην παρουσίαση ως γνωστόν είναι ο Σάκης Ρουβάς και στην κριτική επιτροπή ο Γιώργος Θεοφάνους που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια σε ρόλο κριτή, η Ρένα Μόρφη, η Κατερίνα Παπουτσάκη που και στο παρελθόν έχει περάσει από την επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» αλλά και η γνωστή τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη. Μαριάντα Πιερίδη, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Idra Kayne, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Αφροδίτη Χατζημηνά, Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Δωροθέα Μερκούρη είναι οι 10 συμμετέχοντες του νέου κύκλου. Αν και το σόου θα μαγνητοσκοπείται κάθε Τετάρτη εκτάκτως αυτή την εβδομάδα η μαγνητοσκόπηση ενδέχεται να γίνει Πέμπτη ή την Παρασκευή για την πρεμιέρα την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου στις 21.00.


