Μια νέα, αθόρυβα τρομακτική σειρά θρίλερ μόλις προστέθηκε στο Netflix

Η δόξα της σειράς «Black Rabbit» εύκολα μπορεί να απειληθεί από μια νέα σειρά θρίλερ που μόλις κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα του Netflix αλλά έχει απασχολήσει ήδη από τα γυρίσματά της.

Πρόκειται για το νέο, απόκοσμο θρίλερ μυστηρίου με τίτλο «Wayward» (2025) που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 25/09, μια σειρά που συνδυάζει στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, εφηβικού δράματος και κλασικού αστυνομικού δράματος.

Η νέα αυτή σειρά των 8 επεισοδίων και με πρωταγωνιστές τους Μέι Μάρτιν, Τόνι Κολέτ και Σάρα Γκάντον, διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή πόλη, γεμάτη μυστικά, το μακρινό 2003, με την πλοκή να περιστρέφεται γύρω από την Ακαδημία Tall Pines, ένα κέντρο για «προβληματικούς» έφηβους που διευθύνεται από την εξαιρετικά παράξενη, Έβελιν Γουέιντ (Τόνι Κολέτ).

«Wayward»: Τα πάντα για τη νέα σειρά του Netflix

Το «Wayward» είναι ένα πρωτότυπο θρίλερ μυστηρίου που ήρθε για να ξεχωρίσει από τη λίστα της πλατφόρμας. Γι' αυτό και έχει συγκεντρώσει μια θερμή υποδοχή από τα διεθνή μέσα.

Η σειρά φέρει την υπογραφή τ@ κωμικού Μέι Μάρτιν από τον Καναδά, από τους λίγους LGBTQ+ σεναριογράφους στο Χόλιγουντ που διαχειρίζονται τα δικά τους projects. Μετά το σύμπαν του stand-up και της κωμωδίας λοιπόν, έγραψε ένα θρίλερ μυστηρίου που επιχειρεί να εξερευνήσει θέματα που έχει να κάνουν με την εφηβεία και την αναζήτηση ταυτότητας. Γι' αυτό και το «Wayward» μάς παρουσιάζει όχι μόνο μια ικανοποιητική πλοκή μυστηρίου, αλλά έχει ποτιστεί με καθαρή κωμωδία που έρχεται φυσικά χάρη στο Μέι Μάρτιν.

«Η σειρά διαδραματίζεται το 2003 και νομίζω ότι δεν υπήρχε πολλή ευχέρεια γύρω από τη μη δυαδική ταυτότητα τότε», σημείωσε το Μάρτιν σε συνέντευξη στο NBC News, ενώ για την επιλογή να υποδυθεί έναν ρόλο άνδρα στη σειρά, σχολίασε «Αλλά μου φάνηκε αρκετά φυσικό ως ηθοποιός, πιο φυσικό από ό,τι θα ήταν να παίξω μια γυναίκα», ενώ δεν δίστασε να προσθέσει ότι «Είναι τρομακτικό να είσαι queer δημιουργός σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι συντηρητικοί έχουν ενεργά στοχεύσει και καταργήσει τη νομική προστασία της queer κοινότητας, ιδίως των τρανς και των μη δυαδικών ατόμων».

Δείτε το τρέιλερ της σειράς «Wayward»: