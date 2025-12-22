Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 24 και 25 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο συνεχίστηκε χθες Κυριακή (21/12) με το επεισόδιο 25 όπου είδαμε την Αρετή και τον Οδυσσέα να έρχονται και πάλι κοντά και να δραπετεύουν από όλα και από όλους, αγνοώντας τη νέα θύελλα που πρόκειται να ξεσπάσει.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 24

Η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του Οδυσσέα να την παρακάμψει και να αγνοήσει την επιθυμία της, καβγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του.

Ο Οδυσσέας δηλώνει στη μητέρα του ότι αγαπά την Αρετή και θα την παντρευτεί, κάτι που η Κατερίνη δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα και κάνει τα πάντα, για να τον εμποδίσει.

Το σπίτι του Νταγιάννου είναι ένα καζάνι που βράζει μετά την αποκάλυψη, ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση, με την Άσπα να βρίσκεται εκτός εαυτού.

Ο Σάββας, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και να εγκατασταθεί στη Μίνα.

Η Ελένη κι ο Σταύρος εκπλήσσονται από την πρόσληψη της Μιρέλλας στην ERGAN από τον Πωλ, ενώ η Αρετή ειδοποιείται για την αρρώστια της θείας της και φεύγει εσπευσμένα για την Καστοριά. Όταν επιστρέφει, την περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 25

Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πάλι κοντά, όταν τον βρίσκει συμφιλιωμένο με τον Πετράκη.

Η Κατερίνη πλησιάζει τη Μαργαρίτα, προκειμένου να την πείσει να συμμαχήσουν εναντίον της Αρετής, όσο η Αννέζα ζητάει από τον Οδυσσέα να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με τη μητέρα του.

Ο Πετράκης επισκέπτεται τον παππού του στο εργοστάσιο, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να λογικέψει τον Σάββα, για να επιστρέψει στην οικογένεια του.

Κι ενώ στην εταιρεία προκύπτουν διάφορα θέματα, ο Οδυσσέας παίρνει την Αρετή και φεύγουν από όλα και όλους.

Μια Νύχτα Μόνο: Οι συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής