Μια Νύχτα Μόνο: Έφερε τα πάνω κάτω στην τηλεθέαση της Prime Time

Ανατροπή υπήρξε στην κορυφή της ζώνης υψηλής τηλεθέασης όπου από την αρχή της σεζόν μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες είχε παγιωθεί κυριαρχία της μυθοπλασίας του Alpha. Ξεκινώντας με πολύ ενθαρρυντικά δείγματα στους πίνακες τηλεθέασης η νέα σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση της τηλεθέασης και στα δύο κοινά.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου η νέα δραματική σειρά του Mega ήταν στην κορυφή του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen με 1.063.036 θεατές (22,4% στο σύνολο 17,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54). Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η σειρά παρέμεινε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με 908.345 τηλεθεατές (20,4% στο σύνολο, 14,9% δυναμικό κοινό).

Παρόμοια εικόνα και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου με το «Μια νύχτα μόνο» να συγκεντρώνει 1.060.529 τηλεθεατές (23,5% στο σύνολο του κοινού, 17,7% στο δυναμικό κοινό). Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στη συχνότητα του Mega συγκεντρώθηκαν 864.423 θεατές και το «Μια νύχτα μόνο» σημείωσε 19,5% στο σύνολο του κοινού και 16,9% στο δυναμικό. Στο Mega εξετάζουν το ενδεχόμενο να προστεθεί ένα ακόμη επεισόδιο προς προβολή την εβδομάδα.

Η ανατροπή αυτή έχει φέρει και ντέρμπι στους εβδομαδιαίους μέσους όρους τηλεθέασης με την ψαλίδα να έχει κλείσει μεταξύ του πρώτου Alpha και του δεύτερου Mega.