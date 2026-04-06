Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή αντικρίζει κάτι που την πονάει πολύ - Τι θα δούμε απόψε (6/4)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 62ο επεισόδιο η Ναταλία παρά τον φόβο για τη ζωή της, καταθέτει όσα ξέρει για την Ευθυμίου.

Ο Οδυσσέας ευχαριστεί την Αλεξάνδρα που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, κι εκείνη του ζητά να της υποσχεθεί κάτι που θα τον ζορίσει.

Ο Σταύρος αποφασίζει να μάθει μόνος του την αλήθεια για την καταγωγή του και παίρνει μια απόφαση που ίσως του αλλάξει τη ζωή.

Όλοι περιμένουν με αγωνία την απάντηση για την αποφυλάκιση ή όχι του Οδυσσέα, με την Αννέζα να μην μπορεί να συγκρατήσει την Κατερίνη στο σπίτι.

Η Αρετή δεν αντέχει την αναμονή και τρέχει στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό που αντικρίζει όμως, την πονάει πολύ.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

