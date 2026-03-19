Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή βλέπει ένα άλλο πρόσωπο του Οδυσσέα - Τι θα δούμε απόψε (19/3)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (19/3) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 54ο επεισόδιο η Αρετή προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη από τον Οδυσσέα μετά απ’ όσα της είπε η Ευθυμίου. Βλέπει όμως ένα άλλο πρόσωπο του Οδυσσέα, που δεν της αρέσει.

Ο Νταγιάννος μαθαίνει την αλήθεια για την Άσπα, αλλά είναι σε δίλημμα για το αν θα το πει στη Μαρίκα. Όσο ο Πωλ προσπαθεί να μάθει πού είναι η Μιρέλλα, η Κατερίνη με την Αννέζα αποφασίζουν να ενώσουν ξανά την οικογένεια.

Τη στιγμή που η Ελένη πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την τροπή που έχει πάρει η σχέση της με τον Σταύρο, εκείνος έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ERGAN.

Ο Νταγιάννος προκειμένου να σωθεί η δουλειά του Εμπορικού Κέντρου, προτείνει στην Αρετή ένα νέο σχήμα συνεργασίας και ξαφνιάζεται με αυτόν που βλέπει μπροστά της.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής