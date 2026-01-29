Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή διώχνει τον Οδυσσέα - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε (29/1)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (29/1) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 31ο επεισόδιο ο Οδυσσέας ακούει αποσβολωμένος την Αρετή να του ξεκαθαρίζει ότι η σχέση τους τελείωσε οριστικά κι εκείνος φεύγει κατηγορώντας την ότι δεν τον αγαπάει.

Ο Σταύρος προσπαθεί μάταια να καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε την Ελένη να συμπεριφερθεί με αγένεια στο δείπνο με τη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνείται να του πει. Δυο μήνες μετά, τόσο η Ελένη με τον Σταύρο, όσο κι ο Οδυσσέας με την Αρετή, βρίσκονται σε διάσταση.

Ο Νταγιάννος με την Μαρίκα ανησυχούν για την οικογένεια τους, και η Άσπα ανακαλύπτει ότι ο Σάββας αγόρασε κρυφά σπίτι.

Η Αρετή, σε μία επίσκεψη της στο εργοστάσιο, μαθαίνει την παγίδα που ετοιμάζεται να στήσει ο πεθερός της στην ERGAN.

Ο Οδυσσέας αρνείται να συγχωρήσει τη μητέρα του που τους χώρισε με την Αρετή και εξακολουθεί να υποφέρει από την απουσία της, όσο κι εκείνη από τη δική του.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 31

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα (26/1), Τρίτη (27/1) και Πέμπτη (29/1) στις 21.00 στο Mega.