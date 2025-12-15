Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή θυμώνει με τον Οδυσσέα - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Δευτέρα (15/12)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα (15/12) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 23ο επεισόδιο ο αστυνόμος κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας.

Η Άσπα βρίσκει στο laptop του Άλκη τη φωτογραφία που φιλιούνται ο Σάββας με την Μίνα και η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους.

Η Κατερίνη μένει άναυδη, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να παντρευτεί την Αρετή και ο Πωλ αποφασίζει να προσλάβει τη Μιρέλλα στην εταιρεία.

Η Αρετή θυμώνει άσχημα με τον Οδυσσέα, όταν μαθαίνει για μία ενέργειά του που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 23

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega