Μία Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στην Αρετή - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Τρίτη (25/11)

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (25/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 15ο επεισόδιο η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους.

Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο και μένει άφωνος, όταν μαθαίνει από τον Νταγιάννο για το ποσοστό της ERGAN που είναι προς πώληση.

Το δώρο του Σταύρου προς την Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ η Αρετή συγκινείται από τον χείμαρρο των συναισθημάτων του Οδυσσέα, όταν της ανοίγει την καρδιά του σε μία τελείως απρόσμενη πρόταση γάμου.

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 15

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής