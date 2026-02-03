Μια Νύχτα Μόνο: Στην «αντεπίθεση» το Mega με πέντε επεισόδια αυτή την εβδομάδα και σε διπλή δόση

Αναμφίβολα το «Μια Νύχτα Μόνο» με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του Mega φέτος στην prime time ζώνη, αν όχι το πιο δυνατό χαρτί.

Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια στις αρχές Νοεμβρίου κέρδισε το κοινό, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ενώ δεν άργησε να αρχίσει να κλέβει την πρωτιά από τον «Άγιο Έρωτα» του Alpha που μέχρι τότε έβγαινε σταθερά πρώτος στη ζώνη προβολής του.

Από τις 19 Ιανουαρίου και μετά οι σειρές μυθοπλασίας επέστρεψαν με νέα επεισόδια, με πολλές από αυτές σε νέες ώρες και ημέρες προβολής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το «Να Μ'αγαπάς» που πλέον (εκτός από Τρίτες) προβάλλεται Δευτέρες και Τετάρτες από τις 20.00 μέχρι τις 22.00, διπλό επεισόδιο, με αποτέλεσμα ο Άγιος Έρωτας να έχει μεταφερθεί εκείνες τις ημέρες στις 22.00, ενώ και το «Σόι Σου» έχει αλλάξει ημέρες και ώρα προβολής.

Οι αλλαγές στον προγραμματισμό των καναλιών είχαν ως αποτέλεσμα η τηλεθέαση να δείχνει να μοιράζεται εκ νέου και μένει να δούμε όταν θα «κλειδώσουν» οι αλλαγές στο πρόγραμμα των σταθμών και θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πρεμιέρες νέων σειρών, όπως «Οι Αθώοι» και «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», πώς θα διαμορφωθεί το όλο τοπίο και ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι.

Φυσικά, το Mega δεν έχει κάτσει με σταυρωμένα χέρια και το «Μια Νύχτα Μόνο» δεν εξαιρείται από τις αλλαγές. Έτσι, μπορεί πλέον να μη βλέπουμε νέο επεισόδιο τις Κυριακές, αφού στην ώρα του παίζει ο νέος κύκλος επεισοδίων του «Έχω Παιδιά», αλλά προβάλλονται περισσότερα επεισόδια τις καθημερινές ακόμα και σε ημέρες που δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τη σειρά.

Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε νέο επεισόδιο το βράδυ της Πέμπτης (29/1), ενώ αυτή την εβδομάδα το «Μια Νύχτα Μόνο» θα προβάλλεται καθημερινά όλες τις ημέρες και έτσι, εκτός από το επεισόδιο που παρακολουθήσαμε χθες Δευτέρα (2/2), θα δούμε νέα επεισόδια σήμερα Τρίτη (3/2), αύριο Πέμπτη (4/2), μεθαύριο Πέμπτη (5/2), αλλά και την Παρασκευή (6/2) στις 21.00.

Μάλιστα, με εξαίρεση την Παρασκευή (6/2) όλες τις υπόλοιπες ημέρες, το επεισόδιο που παίζεται στις 21.00, προβάλλεται σε επανάληψη αργά το βράδυ και συγκεκριμένα στις 00.10.