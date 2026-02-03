Το Σόι Σου: Νέα αλλαγή στις ημέρες και ώρα προβολής - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα νέα επεισόδια

Μία ακόμα αλλαγή θα δούμε στο πρόγραμμα του Alpha αυτή την εβδομάδα και αφορά τη σειρά «Το Σόι Σου» και συγκεκριμένα την ημέρα και την ώρα προβολής των νέων επεισοδίων.

Μπορεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων το Σόι σου να είχε σταθερή μέρα και ώρα προβολής - κάθε Παρασκευή στις 20.00 με διπλό επεισόδιο- αλλά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που η σειρά επανήλθε, τη βλέπουμε να μετακινείται ξανά και ξανά μεταξύ Πέμπτης, Παρασκευής και Κυριακής.

Έτσι, ενώ ο Alpha μας ενημέρωνε ότι πλέον τα νέα επεισόδια της αγαπημένης κωμικής σειρά θα μεταδίδονται κάθε Πέμπτη στις 20.00 και κάθε Κυριακή στις 21.00, κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον.

Σύμφωνα με σχετικό τρέιλερ που είναι ήδη στον αέρα, τα επόμενα νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι Σου» θα προβληθούν - τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα - μεθαύριο Πέμπτη (5/2) και την Παρασκευή (6/2) στις 20.00.

Τώρα αν εκεί θα «κλειδώσουν» και γενικότερα οι ημέρες και η ώρα προβολής της 6ης σεζόν θα φανεί στην πράξη.

Πάντως, ίσως η μετακίνηση της σειράς από τις Κυριακές πίσω στις Παρασκευές έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε Κυριακή στις 21.00 στο Mega προβάλλονται τα νέα επεισόδια του «Έχω Παιδιά».

Και μπορεί στην πρώτη αναμέτρηση των δύο σειρών προχτές (1/2) το «Σόι σου» να βγήκε πρώτο σε τηλεθέαση και με διαφορά, όμως, ήταν η πρώτη φορά από την πρεμιέρα της 6ης σεζόν που η τηλεθέαση έπεσε κάτω από το 20% και μάλιστα και στις δύο κατηγορίες κοινού σε αντίθεση με τις Παρασκευές που η σειρά κάνει «περίπατο» στους πίνακες τηλεθεάσεων.

Πολύ πιθανό βέβαια να θέλει ο Alpha να δώσει δυνατό lead-in στη νέα του σειρά «Μπαμπά Σ'αγαπώ» που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (5/2) στις 21.00 με διπλό επεισόδιο και μετά από αλλαγή στο πρόγραμμα του σταθμού αναμένεται να προβληθούν δύο ακόμα back2back επεισόδια την Παρασκευή (6/2) την ίδια ώρα.