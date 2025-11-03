Μία Νύχτα Μόνο: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Δευτέρα στο Mega

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Δευτέρα (3/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.
Στο αποψινό 4ο επεισόδιο η Αρετή φεύγει από το ξενοδοχείο κι ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξορκίσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα, που ένιωσε εκείνη τη νύχτα.
Η Αρετή φτάνει στο νοσοκομείο με τα χρήματα και η επέμβαση του παιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία. Ο Νταγιάννος φτάνει στο νοσοκομείο, με τα χρήματα, αλλά είναι πλέον αργά και η Αρετή τον διώχνει, μιλώντας του σκληρά.
Η μητέρα του Οδυσσέα, Κατερίνη, εκμυστηρεύεται στην αδερφή της, Αννέζα, ότι ανησυχεί για την παράξενη συμπεριφορά του γιου της. Το ίδιο κι ο Σταύρος, που βλέπει τον Οδυσσέα αλλαγμένο.
Ο ξαφνικός ερχομός του Άλκη -αδερφού της Άσπας- στο σπίτι του Νταγιάννου αιφνιδιάζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τον Σάββα, ο οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση με την όμορφη τραγουδίστρια Μίνα και παλεύει να την κρατήσει κρυφή από την Άσπα και την υπόλοιπη οικογένεια.
Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα, ο οποίος την προσβάλλει, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τη νύχτα που πέρασε μαζί του, για να απολαμβάνει ειδική μεταχείριση. Η Αρετή του δηλώνει, ότι παραιτείται.
Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το 4ο επεισόδιο
Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega
