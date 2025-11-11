Μικρή αναβολή για το «J2US»: Πότε επιστρέφει - Ποια ημέρα θα προβάλλεται

Με μικρή καθυστέρηση περίπου ενός μήνα από τον αρχικό σχεδιασμό θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη το «Just the two of us» αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Open.

Η πρώτη απόφαση του Νίκου Κοκλώνη, του Open και των συνεργατών τους ήταν o νέος κύκλος να κάνει πρεμιέρα περί τα μέσα Δεκέμβρη. Το πρότζεκτ πηγαίνει για τις αρχές Ιανουαρίου προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως και η κριτική επιτροπή παραμείνει ως έχει:

Δηλαδή Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Καίτη Γαρμπή και Δέσποινα Βανδή.

Διαβάστε επίσης: Οι έκτακτες αλλαγές στον Τσουρό με στόχο την τηλεθέαση και τα νεύρα στην Τσολάκη λόγω... Κωστόπουλου

Η τελευταία φημολογείται πως δέχθηκε ένα διερευνητικό τηλεφώνημα. Όσον αφορά στη Μαρία Μπακοδήμου φαίνεται πως δεν είναι δυνατό να έχει διπλό ρόλο στο πρόγραμμα του Open καθώς ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» θα έχει καθημερινή παρουσία στο πρόγραμμα του καναλιού της Παιανίας και όχι το Σαββατοκύριακο όπως ήταν η αρχική σκέψη.

Με τη μετάθεση αυτή, μετατίθενται και τα τηλεφωνήματα αλλά και τα ραντεβού για τους συμμετέχοντες και τους coaches. Παρ’ όλα αυτά έχουν καταρτιστεί διάφορες λίστες από τους ανθρώπους που θα δουλέψουν το νέο κύκλο του «Just the two of us» και σύντομα θα ξεκινήσουν οι επαφές.

Όσον αφορά στην ημέρα προβολής του μουσικού talent show είναι σχεδόν βέβαιο πως θα προβάλλεται το Σάββατο όπως σχεδόν και όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι.