Με πειράγματα, ανεβασμένη διάθεση και... Ιουλία Καλλιμάνη έκαναν πρεμιέρα σήμερα (29/8) το πρωί στον ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης με τη νέα εκπομπή «Ρεπορτάζ στις Δέκα».

Μάλιστα, οι δύο δημοσιογράφοι κράτησαν τη χαλαρή διάθεση και στην πορεία της εκπομπής όταν φυσικά η θεματολογία το επέτρεπε με τη Μίνα Καραμήτρου, η οποία τον Ιούλιο αποχώρησε από το Open, να δηλώνει - πάντα με χιούμορ - «ερωτευμένη» με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Γιώργο Τσελίκα.

Διαβάστε επίσης - Μίνα Καραμήτρου: «Τα έψαλε» στον νέο συμπαρουσιαστή της - «Με έστησε μισή ώρα»

«Έκανες καταπληκτικά, υπέροχα που έβαλες Ιουλία Καλλιμάνη», σχολίασε η δημοσιογράφος στον Γιώργο Γρηγοριάδη στην έναρξη της εκπομπής με εκείνον να την πειράζει, λέγοντάς της: «Στα αντίθετα που έλκονται. Το έκανα εντελώς τυχαία, επειδή το ήθελες εσύ».

«Έχω τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσω μια υπέροχη κυρία, μια εξαιρετική δημοσιογράφο και μια αγαπημένη φίλη, την κυρία Μίνα Καραμήτρου», είπε στη συνέχεια ο ίδιος απευθυνόμενος στους τηλεθεατές με τη δημοσιογράφο να συμπληρώνει:

«Θα είμαστε εδώ από τις 10 παρά με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Το σλόγκαν μας είναι "αξίζει τον χρόνο σας η ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα". Και τα σκυλιά δεμένα».

Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ ετοιμάζονταν για ζωντανή σύνδεση ο Γιώργος Γρηγοριάδης είπε στη Μίνα Καραμήτρου πως της έχουν ετοιμάσει μια έκπληξη με τον Γιώργο Τσελίκα να εμφανίζεται στο πλάνο.

«Αυτόν τον αγαπώ, τον αγαπώ, είμαι ερωτευμένη, δηλώνω ερωτευμένη, δηλώνω ερωτευμένη με Τσελίκα», είπε η Καραμήτρου με τον Γρηγοριάδη να τον αποκαλεί «ποιητής, εραστής, δημοσιογράφος».

«Καλημέρα Μίνα μου, καλώς ήρθες, καλή σεζόν, καλό αποκαλόκαιρο με υγεία. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Πάντα», είπε από πλευράς του ο Γιώργος Τσελίκας και ίσως σε όλη αυτη τη στιχομυθία να υπάρχει κάποιο inside joke που εμείς δεν καταλάβαμε. Μπορεί, βέβαια και από την άλλη να πέφτουμε έξω.

Πάντως το σίγουρο είναι ότι το νέο δίδυμο του ΣΚΑΪ μπήκε σήμερα (29/8) με κέφι στο πλατό παρότι - όπως δήλωσαν - δεν το έχουν και πολύ με το πρωινό ξύπνημα και εμείς τους καταλαβαίνουμε με το παραπάνω.